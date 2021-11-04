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Воронин: Если бы было приглашение из сборной Украины, я бы с удовольствием его принял
Сейчас Андрей работает в тренерском штабе московского Динамо
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Бывший игрок
"Меня не звали в новый штаб сборной Украины. Я не знаю нового тренера национальной команды. Я не думаю, что в ближайшее время у меня вообще будет предложение из Украины.
Я бы с удовольствием рассмотрел предложение. Украина – это моя страна, в которой я вырос, которую я люблю и буду любить всегда, и если бы было приглашение из сборной, я бы с удовольствием его принял.
Сейчас нет смысла об этом говорить. У сборной Украины есть тренер, который работает с командой", - сказал Воронин
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