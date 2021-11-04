Воронин: Если бы было приглашение из сборной Украины, я бы с удовольствием его принял

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин, который сейчас работает в тренерском штабе московского "Динамо", прокомментировал возможность возвращения в украинский футбол.

"Меня не звали в новый штаб сборной Украины. Я не знаю нового тренера национальной команды. Я не думаю, что в ближайшее время у меня вообще будет предложение из Украины.

Я бы с удовольствием рассмотрел предложение. Украина – это моя страна, в которой я вырос, которую я люблю и буду любить всегда, и если бы было приглашение из сборной, я бы с удовольствием его принял.

Сейчас нет смысла об этом говорить. У сборной Украины есть тренер, который работает с командой", - сказал Воронин