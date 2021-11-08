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Национальная сборная Украины

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Канал Украина не покажет матч Украина - Болгария в прямом эфире

Национальная сборная Украины
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(9 голосов)

В прямом эфире игру покажет только Футбол 1

Канал Украина не покажет матч Украина - Болгария в прямом эфире

Новина українською

Телеканал "Украина" не будет транслировать в прямом эфире товарищеский матч Украина – Болгария.

Напомним, что встреча начнется в 19.30.

В программе канала на 19.00 стоит новостной выпуск "Сегодня", затем в 20.10 будет ток-шоу "Говорить Україна".

"Украина" покажет встречу в записи в этот же день, 11 ноября, в 23.20.

Таким образом, посмотреть игру в прямом эфире можно будет только на ТК "Футбол 1".

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В статье: Украина Болгария Телеканал Украина Телеканал Футбол1/2/3
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Источник:
ТК Украина

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Комментарии (56)
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Silvan (Кривой Рог)
09.11.2021 в 13:25
Уничтожили классный канал,позор Вам Денисов. Ни один здравомыслящий человек не будет платить за тот контент который вы сейчас показываете. Как вы могли про.бать еврокубки,а вместо этого оригинальный выход нашли,посадили клоунов которые смотрят и пиз.ят бред,а мы должны на них смотреть???Одним словом фуууууууууууууP.S.Уберите пожалуйста с канала Леоненко,это не эксперт,а клоун,ему людей смешить,а не про футбол говорить. А с другой стороны мне все равно,я от пакета футбол отказался ещё когда узнал что вы про.бали еврокубки,просто больше у вас нечего смотреть,или мне смотреть УПЛ и Первую лигу??? Это все что вы позываете,остальной бред я не считаю.
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0
0
Silvan (Кривой Рог)
09.11.2021 в 13:17
Р
Ответить
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.11.2021 в 09:06
А нах кому він у запису , якщо огляд можна глянути в ютубі ? Хай кучмин байстрюк його й дивиться !
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+3
-1
avatar
zloyded (Киев)
09.11.2021 в 09:53
Нічого не поплутав хто і чий байстрюк?! Кучмин - то Пінчук!
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+1
-1
Silvan (Кривой Рог)
09.11.2021 в 13:29
Я тебе больше скажу,его можно и в прямом эфире посмотреть,так же как и ЛЧ. Я все смотрю в инете,есть такой плеер айс стрим(потоковая трансляция) и,есть сайт где ссылки на все спортивные и,не только каналы. Короче все без проблем.
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0
0
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 00:18
Під ніком Рахітський веде рашистську антиукраїнську пропаганду олексін (Водітєль трамвая) ! Прикриває його любитель "руцкага міра" Семйон !
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+4
-4
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ascent (Луксор)
09.11.2021 в 08:35
Посто каша, тебя клонировали?
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0
-2
Nilson (Одесса)
09.11.2021 в 11:01
неадекватная больная обезьяна
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+1
0
avatar
Steelen (Запорожье)
09.11.2021 в 00:00
В таких случаях всяким бизнесарям надо выкручивать руки просто и всё. 2-3 индивида со своими помощниками начинают пытаться эксплуатировать целую народную суть, ради своего никому кроме них самих ненужного и неинтересного бизнеса.
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+1
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
08.11.2021 в 22:51
Сборище нытиков-нищебродов)))
Ответить
+1
-12
avatar
Ракицкий (Питер)
08.11.2021 в 22:22
А где Зеля не может дать приказ?Как и с Усиком?
Ответить
+2
-10
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 00:12
Педик олексін змінюй знову нік ! На тебе шакал ніхто не ведеться ! Всі розуміють, що ти дірявий презерватив з різних ніків транслюєш протилежну дурню, щоб сварити українців між собою !
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+6
-3
avatar
Ракицкий (Питер)
08.11.2021 в 22:18
Я никогда не заплачу копейки Ахтетову.Врагу народа.Буду смотреть в интернете!СЛАВА УКРАИНЕ
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+2
-9
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 00:19
Ти можеш просто відсмоктати...
Ответить
+6
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.11.2021 в 22:17
Ну звичайно, рівно о 20 треба усім розповісти який добренький Наперсточник. Який там футбол.
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+9
-2
avatar
Ракицкий (Питер)
08.11.2021 в 22:16
Это антистрана.Людям даже не могут показать футбол.При таким ценах на коммуналку,продукты.Еще платить за футбол.)))
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+3
-8
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 00:15
Ти ж олексін непогано заробляєш на Окружній, облизуючи достоїнства дальнобоїв !
Ответить
+5
-2
Footballfanua (Херсон)
08.11.2021 в 21:55
А до чого тут Ахметов,нехай нтку викупляє трансляцію і показує!
Ответить
+4
-13
avatar
zloyded (Киев)
09.11.2021 в 09:55
Савсєм бальной, савсєм...
Ответить
+2
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
08.11.2021 в 21:44
Окончательно мрази уе...би,,,,щные добивают футбол в Украине. С...к...а...национальная сборная играет....в записи просмотр. Гореть в аду вам уроды.
Ответить
+17
-5
avatar
djeff2015 (Запорожье)
08.11.2021 в 22:04
да хоть сотни минусов ставьте терпилы ....
Ответить
+9
-4
avatar
Ракицкий (Питер)
08.11.2021 в 22:16
Поставил лайк
+1
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.11.2021 в 22:22
А чому у множині? Чи мається Ваше благородіє, Ринах Ахметович?)
Ответить
+3
-3
DesnaUA (Чернигов)
08.11.2021 в 21:28
О каком развитии футбола вообще можно говорить ,когда матч Сборной команды показывают в записи...Позор!
Ответить
+17
-4
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
08.11.2021 в 21:36
А де звязок з розвитком футбола? Трансляція буде в прямому етері, але не на халяву. Халява - зло, зараз не совок.
Ответить
+4
-16
avatar
Ракицкий (Питер)
08.11.2021 в 22:17
да совок это рай,по сравнению с Украиной сейчас
+5
-8
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.11.2021 в 22:20
В совку взагалі деякі матчі єврокубків не транслювали. Хоча інших розваг не було. Не показували фінальний турнір Євро.
+10
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 00:21
А чого ж ти олексін-Рахітський з Горловки здриснув, там зараз розквіт совка ???
+5
-3
Caballero (DC)
09.11.2021 в 08:33
Ракицкий (Питер), опудало, при совку це було багаторазово - транслювати закордонні матчі збірної добре якщо з затримкою на 20-30 хвилин, або в запису. А багато закордонних матчів взагалі не транслювали, наприклад, ОСТАННІЙ матч відбору до Євро-1984 на виїзді з португалами, який СССР під орудою Лобановського програв по липовому пенальті за кілька хвилин до кінця гри.
+4
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
08.11.2021 в 21:13
на месте, допустим, Пороха я бы подсуетился и выдрал права на показ матчей сборной на Прямом. накер этих пенисовых и ахметовых
Ответить
+9
-3
sasha_lv (Львів)
08.11.2021 в 21:37
І до чого тут Порох? Повинне показувати суспільне такі матчі,яке охоплюе 100% України
Ответить
+10
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.11.2021 в 23:23
либо Суспильне. но у Суспильного вряд ли найдется столько денег. спасибо что еще биатлон показывают. в бесплатном цифровом Т2 равноценно доступны шо Суспильне, шо Прямой, разницы нет. а "до чого тут Порох" после двух лет уже должно быть очевидно..
+3
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
08.11.2021 в 21:12
Не вірю, що якесь ток-шоу рейтинговіше за футбол збірної... Вважаю, що міністерство молоді й спорту мало б уже давно позбавити ТРК Україна прав на трансляцію матчів збірної і ЧУ і передати їх державному УА-Перший, як це було до приходу яника до влади!
Ответить
+14
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.11.2021 в 21:15
к сожалению, это так. мы не футбольная страна, в свое время у нас сериал про рюзге солдатиков набирал бОльший рейтинг, чем матч сборной в отборе. правда, матчей ЧЕ и других рейтинговых матчей это не касается)
Ответить
+6
-1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
08.11.2021 в 21:37
UA - не державний, а суспільний, і лоббістів як у ахметова в раді у низ нема.
Ответить
+4
-1
avatar
Evgenariys (Чернигов)
08.11.2021 в 21:03
пошли нах*р аналы украдина и аналы ахметоболы 1,2,3, благо есть интернет, а платить опущенцам последнее дело
Ответить
+13
-2
A.l.e.x. (Київ)
08.11.2021 в 20:20
Більше не бачу аргументів щоб не видаляти телеканал Україна зі списку відображуваних каналів на телевізорі. Якби не трансляції футбольних матчів, його б вже давно не було! Піде туди ж де Г+Г, Інтер, Їх, UkrLive... і інше лайно.
Ответить
+13
-3
Cerega15 (Kherson)
08.11.2021 в 20:27
Уже давно не вижу смысла в каких либо каналах на телевизоре, нормальный выход в интернет все решает.
Ответить
+12
-2
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
08.11.2021 в 20:17
Козлы
Ответить
+9
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
08.11.2021 в 20:10
Рыжий, смотри не подавись своими бабками.
Ответить
+21
-3
avatar
zloyded (Киев)
08.11.2021 в 20:06
Сплавься радной Ахмэт
Ответить
+16
-2
schabay (Краснодон)
08.11.2021 в 20:21
А какая разница - когда смотреть? -поздно транслирует или занят - смотрю на следующий день. Но дед от злости все извилины перевёл в ровный пунктирПопей пиона (не путай с глодом) - успокаивает илимож тоже поможет
Ответить
+2
-21
DesnaUA (Чернигов)
08.11.2021 в 21:29
Баран
+10
-1
Лекарь (село Дарница)
08.11.2021 в 20:04
Это уже дно? Или можно еще глубже нас, болельщиков, в дерьмо макнуть?
Ответить
+21
-2
avatar
zloyded (Киев)
08.11.2021 в 20:06
А вас Ринатик мало макает столько лет?
Ответить
+10
-2
Лекарь (село Дарница)
08.11.2021 в 20:59
Дедуля, ты где-то за бугром живешь?
+7
-2
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
08.11.2021 в 21:39
не вас, а нас. или вьі - свалимши ?
+8
0
winter (Berlin)
08.11.2021 в 20:02
ну нехай не Україна, але є ж НЛО і інші їхні канали, але ні. Хоче бабла рудий олігарх, мало йому з тарифів на світло і т.п.
Ответить
+19
-2
avatar
zloyded (Киев)
08.11.2021 в 20:07
Начинаете прозревать? Но мало! Нужен резонанс и очень мощный!
Ответить
+11
-2
winter (Berlin)
08.11.2021 в 20:14
а то я не знаю, чим все життя займався рудий кріт в країні
+9
-2
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
08.11.2021 в 19:59
Матчі національної збірної повинні бути завжди на загальнодоступному загальнонаціональному каналі. Але рудий ніяк не насититься грошима.
Ответить
+22
-3
avatar
Цап-царап (Харків)
08.11.2021 в 19:57
Всё как всегда на высоком уровне...
Ответить
+12
0
avatar
Vovan_Mh (Харьков)
08.11.2021 в 19:57
Уроды........ Вообще берега попутал Пенисов со своим хозяином. Это же НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ, УРОДЫ!!! Она содержится за счет налогоплательщиков!
Ответить
+14
-5
oleg.m.3972 (Харьков)
08.11.2021 в 20:05
Каких налогоплательщиков ? Сборная финансируется УАФ. А УАФ содержат хозяева клубов.
Ответить
+3
-9
avatar
zloyded (Киев)
08.11.2021 в 20:08
А хозяева клубов кого "доят", не вас?! Какие-же вы глупые! Вот на таких и ездят олигархи!!
+13
-3
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
08.11.2021 в 21:40
а вас не доят, вьі ьілита киевская
Ответить
+2
-8


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