Канал Украина не покажет матч Украина - Болгария в прямом эфире

Телеканал "Украина" не будет транслировать в прямом эфире товарищеский матч Украина – Болгария.

Напомним, что встреча начнется в 19.30.

В программе канала на 19.00 стоит новостной выпуск "Сегодня", затем в 20.10 будет ток-шоу "Говорить Україна".

"Украина" покажет встречу в записи в этот же день, 11 ноября, в 23.20.

Таким образом, посмотреть игру в прямом эфире можно будет только на ТК "Футбол 1".