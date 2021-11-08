Национальная сборная Украины
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Канал Украина не покажет матч Украина - Болгария в прямом эфире
В прямом эфире игру покажет только Футбол 1
Телеканал "Украина" не будет транслировать в прямом эфире товарищеский матч
Напомним, что встреча начнется в 19.30.
В программе канала на 19.00 стоит новостной выпуск "Сегодня", затем в 20.10 будет ток-шоу "Говорить Україна".
"Украина" покажет встречу в записи в этот же день, 11 ноября, в 23.20.
Таким образом, посмотреть игру в прямом эфире можно будет только на ТК "Футбол 1".
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Источник:ТК Украина
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