Сикан: У сборной Украины хорошие шансы, нужно просто выиграть

Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации Чемпионата мира-2022.

"Команда полностью готова, все в боевом настроении. Шансы у нас очень хорошие, нужно просто выиграть.

Что касается Болгарии, то я с ними встречался на юношеском уровне. У них хорошая команда, которая показывает хороший футбол. Для меня это отличная возможность подготовиться к игре с Боснией. Одесса - хороший город, местные болельщики всегда поддерживают нас на ТОП-уровне", - сказал Сикан в интервью пресс-службе УАФ.