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Сикан: У сборной Украины хорошие шансы, нужно просто выиграть

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Форвард "сине-желтых" - о предстоящих матчах национальной команды

Сикан: У сборной Украины хорошие шансы, нужно просто выиграть

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации Чемпионата мира-2022.

"Команда полностью готова, все в боевом настроении. Шансы у нас очень хорошие, нужно просто выиграть.

Что касается Болгарии, то я с ними встречался на юношеском уровне. У них хорошая команда, которая показывает хороший футбол. Для меня это отличная возможность подготовиться к игре с Боснией. Одесса - хороший город, местные болельщики всегда поддерживают нас на ТОП-уровне", - сказал Сикан в интервью пресс-службе УАФ.

Напомним, товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии состоится 11 ноября. А 16-го числа команда Александра Петракова сыграет с Боснией и Герцеговиной.

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В статье: Украина Болгария Босния и Герцеговина Даниил Сикан
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Источник:
канал УАФ на YouTube

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 15:35
Головне, щоб тебе не випускали.
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2.dc (Николаев)
09.11.2021 в 14:34
Даня, если все благие пожелания в этом отборочном цикле сложить в одну линию, то хватит до Луны и обратно … Впрочем, тебе легче, врядли тебя сейчас возьмут в звездоплаватели …
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