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Сикан: У сборной Украины хорошие шансы, нужно просто выиграть
Форвард "сине-желтых" - о предстоящих матчах национальной команды
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации Чемпионата мира-2022.
"Команда полностью готова, все в боевом настроении. Шансы у нас очень хорошие, нужно просто выиграть.
Что касается Болгарии, то я с ними встречался на юношеском уровне. У них хорошая команда, которая показывает хороший футбол. Для меня это отличная возможность подготовиться к игре с Боснией. Одесса - хороший город, местные болельщики всегда поддерживают нас на ТОП-уровне", - сказал Сикан в интервью пресс-службе УАФ.
Напомним, товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии состоится 11 ноября. А 16-го числа команда Александра Петракова сыграет с Боснией и Герцеговиной.
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