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Украина – Болгария. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

Национальная сборная Украины
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Украина – Болгария. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча

УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между сборными Украины и Болгарии.

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Все мы прекрасно знаем, что матч года для "сине-желтых" – это финальная встреча в рамках отбора на чемпионат мира против Боснии и Герцеговины. Тем не менее, перед важным поединком однозначно стоит размяться, хоть и аккуратно. Какой состав выставит Петраков в Одессе? Увидим ли мы основных исполнителей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 11 ноября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Украина Болгария Товарищеский матч спарринг Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 12:20
Надо сначала глянуть состав!
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