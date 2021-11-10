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Украина – Болгария. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
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УАФ
Журналисты UA-Футбол прокомментируют товарищеский поединок между сборными Украины и Болгарии.
Все мы прекрасно знаем, что матч года для "сине-желтых" – это финальная встреча в рамках отбора на чемпионат мира против Боснии и Герцеговины. Тем не менее, перед важным поединком однозначно стоит размяться, хоть и аккуратно. Какой состав выставит Петраков в Одессе? Увидим ли мы основных исполнителей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 11 ноября – в 19:25 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Тарас Вархоляк
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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