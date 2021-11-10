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Ващук: Малиновский и Петраков - оба с характером, но думаю, что конфликт больше раздутый
Надеемся, что все осталось в прошлом
Фото Павла Кубанова - УАФ
Экс-защитник
"В матче с Болгарией у сборной Украины есть возможность посмотреть на игру футболистов, которые мало выходит в основном составе, посмотреть на их боеспособность. Когда в клубах они играют это одно, а когда играют за сборную – это другое. Для Петракова это будет информативно. Он поймет, насколько они выдерживают тот темп, который задает главный тренер.
Является ли позитивом тот факт, что конфликт Петракова и Малиновского исчерпан? Я думаю, что больше конфликт раздутый. А на самом деле какой может быть конфликт? Есть одна цель и одна задача. Игрок хочет играть на высоком уровне, он хочет в сборную, хочет защищать цвета национальной команды и государства. Главный тренер хочет дать результат, выставить нужный состав, чтобы ребята играли. Конечно, Малиновский с характером и Петраков с характером. Все большие футболисты всегда с характером. И тем не менее все всегда играют и добиваются больших успехов.
Мой прогноз на матч с Боснией? Сложно сказать. Прогнозы я не делаю. Время покажет. Я думаю, что время сработает в плюс для нас. Надеюсь, что все будет благополучно", - сказал Ващук.
Напомним, что 11 ноября Украина в Одессе проведет товарищеский матч с Болгарией. 16 ноября Украина на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на ЧМ-2022.
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