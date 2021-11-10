Гармаш: Мечтаю сыграть на чемпионате мира

Хавбек "Динамо" Денис Гармаш, который после приличного перерыва снова вызван в национальную сборную Украины , высказался о ближайших матчах команды.

— Сборная Украины завершила шесть из семи матчей отбора ЧМ-2022 вничью. 1:1 — роковой счет, преследующий нашу команду всю квалификацию. Можно ли назвать предыдущие результаты закономерными?

— По-моему, в большей степени нам не везет. Вот даже домашняя игра с Казахстаном: у них один момент — и сыграли 1:1. Или с финнами — контролировали игру, и тут — бах, пенальти: Миколенко не увидел выскочившего из-за спины игрока. Для меня все это стечение обстоятельств. Мы заслуживали лучшие результаты.

— Украинская команда может не выйти даже в плей-офф отбора ЧМ-2022, так и не проиграв ни одного матча. Поединок со сборной Боснии и Герцеговины становится матчем жизни для нашей команды и, в частности, для самых опытных игроков?

— Соглашаюсь. Матч очень важен, поэтому настрой будет максимальным. Мы отдадим все силы и, я надеюсь и верю, победим! Для того чтобы сыграть на чемпионате мира, важно сделать этот шаг, чтобы потом осуществить еще два.

— Сборная Украины впервые и в последний раз играла на чемпионате мира еще в 2006 году — 15 лет назад. По силам ли нынешней команде переписать историю и поехать в Катар? Мечтаешь ли ты сыграть на форуме сильнейших сборных планеты?

— Уверен, нам это под силу! Каждый футболист мечтает сыграть на мундиале, и я не исключение. Конечно, я мечтаю сыграть на чемпионате мира.