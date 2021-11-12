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Худжамов: У Ризныка есть все качества конкурировать с Пятовым и Бущаном
Дмитрий дебютировал в составе сборной Украины
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Бывший вратарь ряда клубов УПЛ Рустам Худжамов поделился мнением о Дмитрии Ризныке, который дебютировал в
"Дима Ризнык, на мой взгляд, сейчас самый перспективный вратарь в Украине. Считаю, что он действительно заслуживает вызова в сборную и по праву дебютировал в главной команде страны.
Чем он перспективен? Видно, что всегда спокоен, стабилен. Нет в его действиях каких-то сумбурных решений. Создаёт впечатление уравновешенного человека, трудолюбивый, если добивается таких результатов. У него есть все качества конкурировать с Пятовым и Бущаном.
Что касается матча, то нельзя всё сваливать только на невезение в реализации голевых моментов. Всё-таки вратари сборной Болгарии тоже проявили себя с наилучшей стороны.
Конечно, хорошо, что Малиновский вернулся в сборную. Мы увидели Малиновского, который был раньше. Он подтвердил, что игрок высокого уровня. Руслан избавился от проблем со здоровьем, которые у него были на Евро, и мы увидели прежнего Малиновского.
Понятно, что теперь матч с Боснией самый важный. На бумаге фаворит Украина. Но на поле придется доказывать это своей игрой и голами", - сказал Ризнык.
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