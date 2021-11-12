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Худжамов: У Ризныка есть все качества конкурировать с Пятовым и Бущаном

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Дмитрий дебютировал в составе сборной Украины

Худжамов: У Ризныка есть все качества конкурировать с Пятовым и Бущаном

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Бывший вратарь ряда клубов УПЛ Рустам Худжамов поделился мнением о Дмитрии Ризныке, который дебютировал в сборной Украины в матче с Болгарией (1:1).

"Дима Ризнык, на мой взгляд, сейчас самый перспективный вратарь в Украине. Считаю, что он действительно заслуживает вызова в сборную и по праву дебютировал в главной команде страны.

Чем он перспективен? Видно, что всегда спокоен, стабилен. Нет в его действиях каких-то сумбурных решений. Создаёт впечатление уравновешенного человека, трудолюбивый, если добивается таких результатов. У него есть все качества конкурировать с Пятовым и Бущаном.

Что касается матча, то нельзя всё сваливать только на невезение в реализации голевых моментов. Всё-таки вратари сборной Болгарии тоже проявили себя с наилучшей стороны.

Конечно, хорошо, что Малиновский вернулся в сборную. Мы увидели Малиновского, который был раньше. Он подтвердил, что игрок высокого уровня. Руслан избавился от проблем со здоровьем, которые у него были на Евро, и мы увидели прежнего Малиновского.

Понятно, что теперь матч с Боснией самый важный. На бумаге фаворит Украина. Но на поле придется доказывать это своей игрой и голами", - сказал Ризнык.

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В статье: Ворскла (Полтава) Украина Рустам Худжамов Дмитрий Ризнык
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
12.11.2021 в 20:20
1. Ризник 2. Бущан 3. Трубин 4.пятов 5. Лунин...48. Кучерук
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