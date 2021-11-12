Павелко рассказал, когда решится дальнейшая судьба Петракова

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, когда решится дальнейшая судьба и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

"После матча с Боснией у нас будет исполком, и там будем подводить итоги отбора ЧМ-2022. У Петракова в сборной Украины ситуация непростая, потому что старт отбора ЧМ-2022 был провален. Это со старым тренерским штабом, и нельзя говорить, что это ответственность Петракова.

Но мы никого не обвиняем, потому что штаб Андрея Шевченко все доказал и дошел до четвертьфинала Евро.

Жаль, что в Киеве потеряли важные очки дома с Казахстаном и Финляндией, и этих очков может в итоге не хватить", - сказал Павелко.