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Павелко рассказал, когда решится дальнейшая судьба Петракова

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Исполком УАФ состоится после матча с Боснией

Павелко рассказал, когда решится дальнейшая судьба Петракова

Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, когда решится дальнейшая судьба и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

"После матча с Боснией у нас будет исполком, и там будем подводить итоги отбора ЧМ-2022. У Петракова в сборной Украины ситуация непростая, потому что старт отбора ЧМ-2022 был провален. Это со старым тренерским штабом, и нельзя говорить, что это ответственность Петракова.

Но мы никого не обвиняем, потому что штаб Андрея Шевченко все доказал и дошел до четвертьфинала Евро.

Жаль, что в Киеве потеряли важные очки дома с Казахстаном и Финляндией, и этих очков может в итоге не хватить", - сказал Павелко.

Напомним, что Украина сыграет с Боснией 16 ноября.

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В статье: Украина Андрей Павелко Александр Петраков УАФ
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Источник:
Радио НВ

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Комментарии (3)
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c99baf (Харьков)
12.11.2021 в 20:10
Ключевое слово:"этих очков может в итоге не хватить", Павелко уже не рассчитывает на ЧМ.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.11.2021 в 18:14
Решала
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+2
0
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vadooo (Слатино)
12.11.2021 в 18:12
Отбор провалил муж Пазика.
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+4
-1


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