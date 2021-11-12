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Павелко рассказал, когда решится дальнейшая судьба Петракова
Исполком УАФ состоится после матча с Боснией
Фейсбук Андрія Павелка/Автор невідомий
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, когда решится дальнейшая судьба и.о. главного тренера
"После матча с Боснией у нас будет исполком, и там будем подводить итоги отбора ЧМ-2022. У Петракова в сборной Украины ситуация непростая, потому что старт отбора ЧМ-2022 был провален. Это со старым тренерским штабом, и нельзя говорить, что это ответственность Петракова.
Но мы никого не обвиняем, потому что штаб Андрея Шевченко все доказал и дошел до четвертьфинала Евро.
Жаль, что в Киеве потеряли важные очки дома с Казахстаном и Финляндией, и этих очков может в итоге не хватить", - сказал Павелко.
Напомним, что Украина сыграет с Боснией 16 ноября.
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