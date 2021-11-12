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Думал, что к мячу шел 10 км. Милевский вспомнил, как он забил пенальти паненкой на ЧМ-2006
Вряд ли кто ожидал от Артема такого удара
Экс-форвард
"Стремно конечно было. Шева первый удар не забил, и я второй бил.
Самое сложное было – идти его бить к воротам. Пока идешь, стадион шумит - такое впечатление, что идешь километров 10 к мячу. Когда уже дошел, ставишь мяч, разбегаешься – уже все, настроился на удар. Но вот идти к этому удару было самое сложное в том моменте.
О чем думал пока шел? Как бы не обосраться.
Почему пробил паненкой? Ну я подумал, что вратарь вряд ли продумает, что молодой пацан будет так бить. Все равно будет куда-то прыгать. Вот и вся моя смекалка на тот момент", - рассказал Милевский.
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