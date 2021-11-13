Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Боснии и Герцеговины: Против Украины нужно играть с холодной головой
Однажды уже удалось получить положительный результат
Збірна Боснії та Герцеговини/Автор невідомий
Наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев в преддверии матча против Финляндии ответил на вопрос журналиста, который упомянул о поединке с Украиной:
“ – Не попадет ли ваша команда в случае ничьей с Финляндией под слишком большой психологический прессинг накануне решающего поединка с Украиной?
– Что означает большой прессинг? Против Украины нужно играть с холодной головой и об этом я буду просить своих ребят. Честно сказать, я не буду доволен ничьей с Финляндией. Эта игра для нас также много значит, и поэтому я надеюсь, что мы будем лучше и победим. Я не люблю предварительные расчеты и никогда не буду заниматься ими”, - сказал Ивайло Петев.
Напомним, что Босния и Герцеговина и Финляндия встретятся сегодня, 13 ноября, в Зенице. Стартовый свисток запланирован на 16:00. В случае победы любой из команд, Украина опустится на третье место в группе D и должна будет обязательно брать три очка в финальном поединке отбора. Если сегодняшний матч закончится вничью, то в выездной встрече против боснийцев "сине-желтым" можно будет тоже поделить зачетные пункты, однако если параллельно французы не проиграют финнам в Хельсинки.
Отметим, что поединок между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится 16 ноября тоже в Зенице на "Белино Поле". Львовский матч между этими командами завершился со счётом 1:1.
Популярное сейчас
- Звезде можно все? Разгневанный Неймар врезался в лицо арбитру
- Все решится в последнем туре. Отбор на ЧМ-2022. Италия – Швейцария 1:1
- Шевченко хочет подписать в Дженоа Миколенко и Кастильехо
- Обыграл, прокинул пяткой между. Ярмоленко на тренировке поиздевался над Гармашем - ВИДЕО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
Новости по теме
- 20:19 Зарубежные Джеко продолжает восстанавливаться, его участие в матче с Финляндией под вопросом
- 22:26 Украинские Джеко приступил к индивидуальным тренировкам. В Боснии надеются, что он успеет восстановиться
- 08:43 Украинские Успех Урагана, победа ПСЖ без Месси, состав Боснии. Главные новости за 29 октября