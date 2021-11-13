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Тренер Боснии и Герцеговины: Против Украины нужно играть с холодной головой

Национальная сборная Украины
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Однажды уже удалось получить положительный результат

Тренер Боснии и Герцеговины: Против Украины нужно играть с холодной головой

Збірна Боснії та Герцеговини/Автор невідомий

Новина українською

Наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев в преддверии матча против Финляндии ответил на вопрос журналиста, который упомянул о поединке с Украиной:

– Не попадет ли ваша команда в случае ничьей с Финляндией под слишком большой психологический прессинг накануне решающего поединка с Украиной?

– Что означает большой прессинг? Против Украины нужно играть с холодной головой и об этом я буду просить своих ребят. Честно сказать, я не буду доволен ничьей с Финляндией. Эта игра для нас также много значит, и поэтому я надеюсь, что мы будем лучше и победим. Я не люблю предварительные расчеты и никогда не буду заниматься ими”, - сказал Ивайло Петев.

Напомним, что Босния и Герцеговина и Финляндия встретятся сегодня, 13 ноября, в Зенице. Стартовый свисток запланирован на 16:00. В случае победы любой из команд, Украина опустится на третье место в группе D и должна будет обязательно брать три очка в финальном поединке отбора. Если сегодняшний матч закончится вничью, то в выездной встрече против боснийцев "сине-желтым" можно будет тоже поделить зачетные пункты, однако если параллельно французы не проиграют финнам в Хельсинки.

Отметим, что поединок между Боснией и Герцеговиной и Украиной состоится 16 ноября тоже в Зенице на "Белино Поле". Львовский матч между этими командами завершился со счётом 1:1.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Финляндия Ивайло Петев
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