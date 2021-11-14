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Кополовец оценил. Петраков отвел сборную Украины в церковь перед матчем против Боснии и Герцеговины
Для победы все методы хороши
Уже 16 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, в котором решится судьба второго места и путевки в плей-офф квалификации.
Сейчас "сине-желтые" находятся в Киеве, и и. о. главного тренера Александр Петраков решил воспользоваться возможностью и разрешить футболистам обогатиться духовно. Наставник повез команду в Михайловский Златоверхий собор. Об этом сообщает champion.com со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Сегодня у подопечных Петракова также состоялась утренняя тренировка, а уже вечером, в 18:00, "сине-желтые" отправятся в Сараево.
Отметим, что поединок против боснийцев состоится в городе Зеница, что в 70 километрах от Сараево. Стартовый свисток запланирован на 21:45 по украинскому времени.
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