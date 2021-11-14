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Кополовец оценил. Петраков отвел сборную Украины в церковь перед матчем против Боснии и Герцеговины

Национальная сборная Украины
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(4 голосов)

Для победы все методы хороши

Кополовец оценил. Петраков отвел сборную Украины в церковь перед матчем против Боснии и Герцеговины

Новина українською

Уже 16 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, в котором решится судьба второго места и путевки в плей-офф квалификации.

Сейчас "сине-желтые" находятся в Киеве, и и. о. главного тренера Александр Петраков решил воспользоваться возможностью и разрешить футболистам обогатиться духовно. Наставник повез команду в Михайловский Златоверхий собор. Об этом сообщает champion.com со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Сегодня у подопечных Петракова также состоялась утренняя тренировка, а уже вечером, в 18:00, "сине-желтые" отправятся в Сараево.

Отметим, что поединок против боснийцев состоится в городе Зеница, что в 70 километрах от Сараево. Стартовый свисток запланирован на 21:45 по украинскому времени.

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В статье: Михаил Кополовец Украина Босния и Герцеговина Александр Петраков
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Источник:
Champion

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Комментарии (3)
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kukarekin (Одесса)
14.11.2021 в 16:38
Не должна быть монополия как в бизнесе так и в спорте. Олигархи значит монополисты
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kapost (Винница)
14.11.2021 в 16:08
Бог - це любов, любов - це мир, мир - значить мирова. Такі от знаки. Нічия, коротше, розходимось =))
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0
-1
Romb_DK (Київ)
14.11.2021 в 16:43
А ще таємниця причащання.А мирова це угода. То нехай переможе той кому більше потрібна перемога. Тобто Україна
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0
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