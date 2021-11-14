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Караваев: Каждый готов выйти с Боснией и показать больше, чем 100% способностей

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игроки готовы к финальному матчу отбора

Караваев: Каждый готов выйти с Боснией и показать больше, чем 100% способностей

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Караваев поделился мыслями накануне решающего поединка отборочного этапа к ЧМ-2022 в Катаре против Боснии и Герцеговины.

"У нас очень большая конкуренция, все играют в своих клубах. Каждый готов выйти на игру и показать больше, чем 100% своих способностей. Поэтому мы прорабатываем все детали на тренировках, чтобы быть полностью готовыми к игре.

Мы вдохновлены и готовы к решающему матчу. Нам нужна только победа, мы очень мотивированы и уверены", – рассказал Караваев.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Караваев
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
14.11.2021 в 17:12
ты уже себя с казахами показал.... два раза. из-за этого теперь сборная в таком положении.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2021 в 16:56
Дай то Бог, але як правило такі обіцянки усіх порвати закінчуються пшиком.
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Американец 2000
14.11.2021 в 16:40
Кто угодно - только не Караваев ((((((((
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