Караваев: Каждый готов выйти с Боснией и показать больше, чем 100% способностей

Защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Караваев поделился мыслями накануне решающего поединка отборочного этапа к ЧМ-2022 в Катаре против Боснии и Герцеговины.

"У нас очень большая конкуренция, все играют в своих клубах. Каждый готов выйти на игру и показать больше, чем 100% своих способностей. Поэтому мы прорабатываем все детали на тренировках, чтобы быть полностью готовыми к игре.

Мы вдохновлены и готовы к решающему матчу. Нам нужна только победа, мы очень мотивированы и уверены", – рассказал Караваев.