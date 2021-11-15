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Тренер Боснии: В матче с Украиной будем бороться и играть на победу
Боснийцы собираются дать бой Украине
nfsbih.ba
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев провел предматчевую пресс-конференцию перед поединком отбора
"Завтра у нас будет игра, которая завершит этот отборочный цикл. Самое главное - бороться и играть на победу. Нам предстоит показать намного больше, чем в прошлой игре с Финляндией.
Я не могу сейчас сказать, в каком составе мы выйдем на матч, но возможно, некоторые игроки, которые раньше играли меньше, получат сой шанс.
Мы должны проанализировать, в чем мы ошиблись и как мы будем работать в будущем. Самое главное, чтобы завтра мы играли хорошо и ответственно. Мы должны продолжать работать, чтобы прогрессировать изо дня в день.
Эти же игроки будут более опытными в следующем цикле. Мы должны извлекать уроки из всего, и из поражений в том числе", - сказал Петев.
Напомним, Босния и Герцеговина 16-го ноября примет сборную Украины в финальном матче отбора на ЧМ-2022 года, при этом хозяева уже потеряли шансы на выход, в то время как Украина продолжает борьбу за второе место.
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