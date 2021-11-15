Тренер Боснии: В матче с Украиной будем бороться и играть на победу

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев провел предматчевую пресс-конференцию перед поединком отбора ЧМ-2022 против Украины.

"Завтра у нас будет игра, которая завершит этот отборочный цикл. Самое главное - бороться и играть на победу. Нам предстоит показать намного больше, чем в прошлой игре с Финляндией.

Я не могу сейчас сказать, в каком составе мы выйдем на матч, но возможно, некоторые игроки, которые раньше играли меньше, получат сой шанс.

Мы должны проанализировать, в чем мы ошиблись и как мы будем работать в будущем. Самое главное, чтобы завтра мы играли хорошо и ответственно. Мы должны продолжать работать, чтобы прогрессировать изо дня в день.

Эти же игроки будут более опытными в следующем цикле. Мы должны извлекать уроки из всего, и из поражений в том числе", - сказал Петев.