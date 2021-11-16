  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зинченко: Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко: Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек сборной - о решающем матче против боснийцев

Зинченко: Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий накануне решающего матча отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Мы сюда в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и завтра показать зрелищную игру, добыть нужные три очка.

Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф", – сказал Зинченко.

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится сегодня, 16 ноября. Начало встречи - в 21:45.

Читайте такжеСборная Украины провела финальную тренировку перед Боснией - ФОТО

Чтобы выйти в плей-офф, команде Петракова нужно побеждать в Боснии и надеяться на неудачу Финляндии в матче с Францией.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
16.11.2021 в 10:24
То надеялись на ничью или победу Боснии с финнами, то надеемся на победу или 0:0 сборной африки с финнами... )))Надеюсь на победу с +2 с Боснией...
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.11.2021 в 09:32
А без халявы никак?
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.11.2021 в 09:37
может и как...
Ответить
0
0
Comment06 (Украина)
16.11.2021 в 08:34
Хочешь рассмешить Бога- расскажи о своих планах. Сборникам(Зинченко, Малиновскому и др.) лучше не говорить, а доказывать на футбольном поле. Для общения с прессой есть гл.тренер, и тот стараетя говорить по минимуму. Тем более, не все от них зависит. Удачи сборной и держим кулаки за французов. А то португальцы, итальянцы, заклятые соседи уже обложались...
Ответить
+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.11.2021 в 09:27
Босния и Герцеговина - это жесть!!! Но выигрыш будет. (но чей?) А Италия, Португалия и прочие в плей-оф - Татотакэ...
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.11.2021 в 09:33
С Португалией как-то справлялись...
0
0
тутти-10 (Сумська область)
16.11.2021 в 09:47
А що він мав сказати? Не дають футбольори вю - погані. Коли дають теж. Його запитали, то він же мав, щось відповісти.
Ответить
+2
0
avatar
Американец 2000
16.11.2021 в 08:02
Зина ! Играй как в Ман. Сити ! Не тяни одеяло на себя ! Не вы...буйся на поле и будет тебе счастье !
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...