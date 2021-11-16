Зинченко: Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий накануне решающего матча отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Мы сюда в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и завтра показать зрелищную игру, добыть нужные три очка.

Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф", – сказал Зинченко.