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Зинченко: Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию
Хавбек сборной - о решающем матче против боснийцев
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий накануне решающего матча отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
"Мы сюда в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и завтра показать зрелищную игру, добыть нужные три очка.
Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф", – сказал Зинченко.
Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится сегодня, 16 ноября. Начало встречи - в 21:45.
Чтобы выйти в плей-офф, команде Петракова нужно побеждать в Боснии и надеяться на неудачу Финляндии в матче с Францией.
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