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Яремчук: Хочется просто сосредоточиться на своей игре

Национальная сборная Украины
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Яремчук: Хочется просто сосредоточиться на своей игре

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от предстоящей игры сборной Украины против Боснии и Герцеговины.

"Честно говоря, очень сложно все это считать и думать об этом. Хочется просто сосредоточиться на своей игре. Все-таки Финляндия играет не против какого-то аутсайдера, они играют против чемпионов мира.

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Все знают о силе сборной Франции, поэтому им точно будет нелегко, а мы будем рассчитывать на свои силы и стараться заработать три очка", – сказал Яремчук в комментарии для "Футбол NEWS".

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина состоится сегодня, 16 ноября и начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Роман Яремчук
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Источник:
Футбол NEWS

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