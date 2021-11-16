Яремчук: Хочется просто сосредоточиться на своей игре

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от предстоящей игры сборной Украины против Боснии и Герцеговины.

"Честно говоря, очень сложно все это считать и думать об этом. Хочется просто сосредоточиться на своей игре. Все-таки Финляндия играет не против какого-то аутсайдера, они играют против чемпионов мира.

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Все знают о силе сборной Франции, поэтому им точно будет нелегко, а мы будем рассчитывать на свои силы и стараться заработать три очка", – сказал Яремчук в комментарии для "Футбол NEWS".

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина состоится сегодня, 16 ноября и начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.