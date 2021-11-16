Езерский: Каждый уважающий себя футболист мечтает выступить на чемпионате мира

Экс-игрок сборной Украины Владимир Езерский поделился ожиданиями от матча национальной команды против сборной Боснии и Герцеговины.

"Сегодня среди подопечных Александра Петракова не должно быть равнодушных, все должны быть готовы сыграть через не могу. Каждый уважающий себя футболист мечтает выступить на чемпионате мира и поэтому в Боснии нельзя упустить такую возможность. Вот почему каждый игрок должен чувствовать ответственность. Иначе - нельзя.

Я верю, что наши ребята победят с преимуществом в один мяч, а в параллельном матче французы не проиграют финнам", - сказал Езерский.