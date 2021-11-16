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Езерский: Каждый уважающий себя футболист мечтает выступить на чемпионате мира
Нельзя упустить такую возможность
nfsbih.ba
Экс-игрок
"Сегодня среди подопечных Александра Петракова не должно быть равнодушных, все должны быть готовы сыграть через не могу. Каждый уважающий себя футболист мечтает выступить на чемпионате мира и поэтому в Боснии нельзя упустить такую возможность. Вот почему каждый игрок должен чувствовать ответственность. Иначе - нельзя.
Я верю, что наши ребята победят с преимуществом в один мяч, а в параллельном матче французы не проиграют финнам", - сказал Езерский.
Напомним, что поединок Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет
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