  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Езерский: Каждый уважающий себя футболист мечтает выступить на чемпионате мира
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Езерский: Каждый уважающий себя футболист мечтает выступить на чемпионате мира

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нельзя упустить такую возможность

Езерский: Каждый уважающий себя футболист мечтает выступить на чемпионате мира

nfsbih.ba

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Владимир Езерский поделился ожиданиями от матча национальной команды против сборной Боснии и Герцеговины.

"Сегодня среди подопечных Александра Петракова не должно быть равнодушных, все должны быть готовы сыграть через не могу. Каждый уважающий себя футболист мечтает выступить на чемпионате мира и поэтому в Боснии нельзя упустить такую возможность. Вот почему каждый игрок должен чувствовать ответственность. Иначе - нельзя.

Я верю, что наши ребята победят с преимуществом в один мяч, а в параллельном матче французы не проиграют финнам", - сказал Езерский.

Напомним, что поединок Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Езерский Украина Босния и Герцеговина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
16.11.2021 в 18:19
Интересно, а есть не уважающие себя футболисты?
Ответить
0
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
16.11.2021 в 18:42
Икарди например
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...