Степаненко: Мы очень переживали, но в итоге проявили характер и победили

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выход в плей-офф квалификации.

– Мы выполнили задачу-минимум, вышли в плей-офф. Мы очень переживали, это было заметно, но в итоге проявили характер и победили.

– Ты активно подсказывал партнерам в первом тайме. Что ты хотел им сказать?

– Да, действительно, мы разговаривали с ребятами во время игры. Мы очень переживали, на опытных игроков в таких матчах ложится особенная ответственность. Подобные поединки всегда проходят нервно.

Что касается подсказок – мы слишком широко играли, было много брака. Я пытался сказать Малиновскому и Зинченко, чтобы заходили больше внутрь и контролировали мяч. Все ребята молодцы, это была игра на результат. В последнее время нас часто просят играть в красивый футбол, но сегодня есть результат – и это самое главное, - сказал Степаненко.