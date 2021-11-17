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Степаненко: Мы очень переживали, но в итоге проявили характер и победили
Хавбек сборной дал комментарий после победы над боснийцами
Фото: пресс-служба УАФ
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выход в плей-офф квалификации.
– Мы выполнили задачу-минимум, вышли в плей-офф. Мы очень переживали, это было заметно, но в итоге проявили характер и победили.
– Ты активно подсказывал партнерам в первом тайме. Что ты хотел им сказать?
– Да, действительно, мы разговаривали с ребятами во время игры. Мы очень переживали, на опытных игроков в таких матчах ложится особенная ответственность. Подобные поединки всегда проходят нервно.
Что касается подсказок – мы слишком широко играли, было много брака. Я пытался сказать Малиновскому и Зинченко, чтобы заходили больше внутрь и контролировали мяч. Все ребята молодцы, это была игра на результат. В последнее время нас часто просят играть в красивый футбол, но сегодня есть результат – и это самое главное, - сказал Степаненко.
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