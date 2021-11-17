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Защитник Боснии: Мы можем гордиться тем, как сыграли против Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Анел Ахмедходжич – о поражении от украинской команды

Защитник Боснии: Мы можем гордиться тем, как сыграли против Украины

Фото: FanDay

Новина українською

Защитник Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич прокомментировал поражение от Украины (0:2) в матче отбора ЧМ-2022.

"Мы боролись сегодня. Мы показали, что можем это, и сегодняшняя игра сильно отличалась от матча Финляндией (1:3 – прим.). Мы играли хорошо, но мяч не хотел лететь в ворота.

У них было два хороших момента, и они забили два гола. Мы можем гордиться тем, как сыграли, но я разочарован только результатом", – сказал Ахмедходжич.

Сборная Боснии и Герцеговины завершила отборочный раунд на четвертой позиции в группе D, набрав семь очков.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
klix.ba

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.11.2021 в 13:49
Неповезло, потому что много голубизны не выпустили на поле! А так бы было 1:1)))))
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0
-3
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.11.2021 в 14:20
Птічка, та залишилася в клітці?
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+1
0
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vadooo (Слатино)
17.11.2021 в 13:30
А третий момент Довбика ?
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+1
0


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