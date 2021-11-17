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Защитник Боснии: Мы можем гордиться тем, как сыграли против Украины
Анел Ахмедходжич – о поражении от украинской команды
Фото: FanDay
Защитник Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич прокомментировал поражение от Украины (0:2) в матче отбора ЧМ-2022.
"Мы боролись сегодня. Мы показали, что можем это, и сегодняшняя игра сильно отличалась от матча Финляндией (1:3 – прим.). Мы играли хорошо, но мяч не хотел лететь в ворота.
У них было два хороших момента, и они забили два гола. Мы можем гордиться тем, как сыграли, но я разочарован только результатом", – сказал Ахмедходжич.
Сборная Боснии и Герцеговины завершила отборочный раунд на четвертой позиции в группе D, набрав семь очков.
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