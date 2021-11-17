Последняя ласточка делает весну. Акценты зрителя на игре Украины с Боснией

Я вам честно признался, что не верю в наш хэппи-энд в группе. Как любитель футбола, не страдающий завышенной самооценкой, столь характерной для наших псевдопатриотов. Поэтому сегодня мне ничто не помешает просто радоваться этому успеху, не выискивая в нем блох, и сделать это искренне. В известной степени, вчера случился нежданчик.

Да, Босния уже играла больше за свой престиж, хотя и раздавались голоса, утверждавшие, что ее могут мотивировать финны. А вот интересно, такое тоже бывает, или мы пытаемся экстраполировать интрижку УПЛ на международный уровень? Да, боснийцы играли без трех ведущих игроков, чью роль в их команде, наверное, трудно переоценить.

И да, Петракову худо-бедно удалось связать концы с концами, сгладить острые углы, а главное (кто бы и что бы ни говорил) – сделать ставку и на костяк команды Шевченко, и на ее если не тактику, то философию. Тогда как прежде в ходе турнира, на мой взгляд, просматривались попытки отойти от нее и вернуться к унылому прошлому. Местами.

Положение обязывало. Но даже при всем при этом сначала не отпускало ощущение, что мы не забьем (хоть я и не смотрел приснопамятный матч с болгарами), а когда забили – что обязательно пропустим. Как на чисто интуитивном уровне, так и на статистическом: сколько раз мы уже видели это в завершившемся отборе?

Удалось не пропустить – впервые за восемь игр. И эта последняя улетающая в конце осени футбольная ласточка возвестила нам, что продолжение последует весной – в плей-офф. Воистину это был уникальный для нас турнир. Как ни парадоксально, но, не проиграв ни разу, мы умудрились запрыгнуть на подножку поезда в последний момент.

Причем, это еще отнюдь не тот желанный ближневосточный экспресс – до него нужно будет успеть сделать две пересадки в неслыханно скоростном режиме. Беги, Украина, беги…

Сколько бы нам с экранов ни талдычили заученную загодя мантру о том, что главным был результат (сложилось впечатление, что они сами себя уговаривали), а матч в Зенице вышел вполне зрелищным, и тем паче – с оглядкой на его значимость. Незаинтересованному зрителю скучать тут точно не пришлось.

И совершенно точно здесь было веселее, чем в Хельсинки, где параллельно финны принимали французов.

Безусловно, все решил второй гол, забитый Довбиком на 79-й минуте. После чего он же мог довести счет до крупного, но на ленточке кипера боснийцев подстраховал Ковачевич.

Этот результативный выход на замену подтвердил справедливость разговоров о стремительном прогрессе Артема. Но все же два случая (включая Швецию) – совпадение. Дождемся третьего…

К этому моменту «икс» Франция уже выигрывала два мяча у Финляндии, а вообще поул-позишн мы получили на 58-й минуте, когда Зинченко открыл счет. И с этого мгновения ее уже не теряли.

То есть, при всей благодарности французам за их спортивный профессионализм, которую никто не отменяет, почти полтайма нас устраивал счет 0:0 в Хельсинки, а затем уже и любая ничья. Еще раз: глубокое им мерси за основной состав и серьезный настрой, но и факт в Зенице остается фактом. Нельзя утверждать, что нас женили без нас.

Я бы назвал эту победу абсолютно заслуженной и достаточно закономерной. Разве что адекватнее отразили бы картину матча цифры 2:1. Похожая ситуация и в Хельсинки, где Франция могла довольствоваться минимальной победой. Но почвы для того, чтобы подвергнуть сомнению по игре сами результаты, не вижу.

Отдельно отмечу судейство испанца Лаоса – личности довольно своеобразной и весьма неоднозначной, как по мне. Но вчера к нему вопросов практически не было. Как сказал Юстас: «Все по делу. Невозмутимый, посылающий всех, и просто красавчик».

Наверное, даже для пресловутых котов Леоненко было очевидно, что главной фигурой поединка стал Бущан. Как по мне, он выручал нас трижды – на 45-й минуте (при 0:0), на 74-й и 77-й (при 1:0). Ближе всего к локальной катастрофе, грозившей обернуться фиаско, мы были перед свистком на перерыв. Об этом, опять же, говорят все.

Но почему-то ни от кого я не услышал, как дико повезло Украине в этом самом эпизоде. Сначала вратарь отбивает мяч в штангу, от которой тот вполне мог отлететь в него же, а затем – за линию ворот. Истории футбола известны подобные пассажи.

После этого мяч благополучно оказывается у Забарного, который, находясь прямо перед своими воротами, с близкого расстояния выбивает его в соперника. И тут, опять-таки, от последнего мяч рикошетит чудесным образом минуя ворота. О, сюжетец! «Чтоб тебя так пронесло!» - подумал Мюллер.

Везение – часть игры, скажете вы. И будете правы. Но далеко не всегда везет тому, кто заслуживает победы. И за кого вы так отчаянно болеете.

И, тем не менее, я настаиваю на том, что мы не проползли в плей-офф, а именно запрыгнули на подножку набирающего ход экспресса – буквально задыхаясь на бегу. Успели. Отдышаться времени хватит. Что дальше?

В марте нам играть полуфинал и, если пройдем, финал пульки плей-офф из четырех команд. Всего таких групп будет три. Жеребьевка через девять дней. Мы не попали в шестерку лучших из дюжины участников плей-офф – по результатам отбора, где мы стабильно штамповали ничейки.

Из сеяных команд, по известным причинам, Украине не может попасться Россия. По моему мнению и по состоянию на сегодня, с Италией или Португалией мы закончим уже в полуфинале. Остальные – Уэльс, Швеция и Шотландия – нам по зубам. Как, впрочем, и мы им.

Предположим, что мы прошли условную Шотландию и вышли в финал. Почти уверен, что либо итальянцы, либо португальцы, в этом случае будут подстерегать нас там. Поскольку предшествующий тридцатилетний опыт подсказывает: России могут традиционно постелить ковровую дорожку к Мундиалю. А значит, сильнейших в ее группе не будет.

Итак, следуя элементарной логике, Украина может дойти, максимум, до финала плей-офф. Если произойдет именно так, то Петраков может повторить путь Фоменко, пройденный тем с десяток лет назад. Давайте вспомним.

Тогда новый коуч возглавил сборную также после трех первых игр отбора к чемпионату мира – только результаты были еще хуже, да и предшественника не «ушли», а сам он радостно подался, как выяснится позже, топить «Динамо». Затем тоже были победы над конкурентами, успех в первом поединке плей-офф и неудача у самого порога Мундиаля.

Но это так, даже не прогнозы, а скорее просчитывание вариантов. Подводя же итог выступлению Украины в группе, не забудем на секундочку, что она заняла именно то второе место, которое виделось пределом мечтаний нормальным уравновешенным болельщикам. Каким бы тернистым, извилистым и замысловатым ни был ее путь.

Она теряла очки там, где, казалось бы, обязана была набирать по полной. Но и брала там, где, по-хорошему, вовсе не обязана была. А на выходе оказалось, что обоих прямых конкурентов она сумела обыграть на выезде. Да, Босния была уже не та, и, тем не менее – кто скажет, что она безропотно слилась? Это был тяжкий путь, но он был пройден.

Следует понимать и помнить, что у нас слабый чемпионат – именно здесь и сейчас. Что наши фавориты в целом имеют бледный вид в Европе. Что наши тамошние легионеры, за редким исключением, в своих клубах не на первых ролях. Что, как Шева сотоварищи ни старались, а наш трусливый футбольный менталитет выкорчевать с корнем не удалось.

И что именно поэтому мы не имеем права требовать от своей сборной стабильности, которая, как известно, является признаком мастерства. Мы играем и показываем результаты в полном соответствии с уровнем своего мастерства. А иной раз даже прыгаем выше головы. Извините, классом не вышли – как бы нам ни хотелось большего.

Поэтому сейчас от меня сборной – только аплодисменты и слова благодарности. О тренере? Скажу так: победителей не судят. Хотя именно вчера мне его и судить было не за что. Когда он начинал, складывалось впечатление, что человек не на своем месте. Чисто визуально до сих пор не отпускает: слишком много телодвижений, харизмы не достает.

Но нельзя не признать, что он, пусть и набивая свои шишки, прогрессировал и менялся. Возможно, наступая себе на горло, что в этом возрасте архисложно. И действительно как-то верится в его искренность, что само по себе и немало. А самое главное – он очень хотел этой победы, так же как и мы. Иногда вообще кажется, что он – один из нас.

И он добыл нам эту победу. И не сказать, что еле-еле выковырял. Поэтому я просто желаю ему удачи, и буду болеть, в том числе, и за него. А умничать, рассказывая, что и почему в сборной не так, и без меня желающих хватит. Кому это интересно – внимайте «диванным» оракулам. Хотя, по большому счету, и я – один из них. Только запросы скромнее.

А продолжая параллели с Фоменко, хотелось бы пожелать, чтобы роман Петракова со сборной закончился не на столь минорной ноте.