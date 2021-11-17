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Довбик: В плей-офф не хочется Италию. Со всеми можно играть, но с Италией будет тяжелее
Жеребьевка - 26 ноября
uaf.ua
Форвард
"Все отлично, все довольны, все герои, теперь с хорошим настроением готовимся к плей-офф.
В моменте с моим голом у боснийцев была обрезка. Шапа (Шапаренко) вкатил здорово мне и убежал. Видел, что вратарь думал, что я буду бить в дальний угол, поэтому решил пробить в ближний.
2:0 – скользкий счет. Можно было бы пропустить шальной гол и было бы уже тяжело, с опаской играли бы. После свистка только понял, что мы вышли в плей-офф.
Во втором моем моменте я тоже все правильно делал, но не увидел, что защитник забежал в тот угол. Думал, он станет в угол ближе к себе, а он побежал по диагонали. Я только в самом конце увидел, что он стоит в воротах, когда ударил. Думал, что на замахе уберу и покачу в пустые ворота. Ничего.
Все радуются, все счастливы, но понимаем, что прошли только 50% нашего пути, поэтому будем настраиваться на плей-офф.
Кого бы хотелось в плей-офф? Не Италию. Со всеми можно играть, но с Италией будет тяжелее", - сказал Довбик.
Напомним, что стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.
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