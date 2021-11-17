Довбик: В плей-офф не хочется Италию. Со всеми можно играть, но с Италией будет тяжелее

Форвард сборной Украины Артем Довбик высказался о победе над Боснией (2:0), а также о жребии плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Все отлично, все довольны, все герои, теперь с хорошим настроением готовимся к плей-офф.

В моменте с моим голом у боснийцев была обрезка. Шапа (Шапаренко) вкатил здорово мне и убежал. Видел, что вратарь думал, что я буду бить в дальний угол, поэтому решил пробить в ближний.

2:0 – скользкий счет. Можно было бы пропустить шальной гол и было бы уже тяжело, с опаской играли бы. После свистка только понял, что мы вышли в плей-офф.

Во втором моем моменте я тоже все правильно делал, но не увидел, что защитник забежал в тот угол. Думал, он станет в угол ближе к себе, а он побежал по диагонали. Я только в самом конце увидел, что он стоит в воротах, когда ударил. Думал, что на замахе уберу и покачу в пустые ворота. Ничего.

Все радуются, все счастливы, но понимаем, что прошли только 50% нашего пути, поэтому будем настраиваться на плей-офф.

Кого бы хотелось в плей-офф? Не Италию. Со всеми можно играть, но с Италией будет тяжелее", - сказал Довбик.