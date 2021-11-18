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Воробей: У сборной Украины появился характер. Возможно, до этого Шевченко как-то по-мягкому общался с игроками
У Петракова другой подход
Фото Павла Кубанова - УАФ
Экс-форвард
"Однозначно я результатом доволен. И в принципе игра давалась украинской сборной. Игрой нашей команды я тоже доволен. Как я и говорил, в этом матче не важно, какой была бы игра. В этом поединке важен был результат. Мы достигли результата и минимальную задачу выполнили. Теперь все еще впереди.
Петраков сказал, не важно, каким будет соперник, так как Украина любую команду обыграет и выйдет на мундиаль? Конечно, все возможно. Тем более чувствуется тренерская рука. У сборной Украины появился характер. Возможно, до этого Андрей Николаевич как-то по-мягкому общался с игроками. Сейчас видно, что Петраков в этом плане руководит ребятами. Где-то надо и подбодрить футболистов, где-то, возможно, надо и по подзатыльнику дать. Команда немножко преобразилась.
А на этом уровне, я считаю, что вообще слабых команд нет. Не важно, с кем мы будем играть. Игра будет очень сложная. Но это очень приятно, что главный тренер верит в команду и своей верой он также вселяет свою уверенность игрокам. Я думаю, наши игроки должны это понимать. И они ни в коем случае не должны кого-то бояться, например, Италию, Португалию или Швецию", - сказал Воробей.
Напомним, что стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.
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