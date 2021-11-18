  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Воробей: У сборной Украины появился характер. Возможно, до этого Шевченко как-то по-мягкому общался с игроками
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Воробей: У сборной Украины появился характер. Возможно, до этого Шевченко как-то по-мягкому общался с игроками

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У Петракова другой подход

Воробей: У сборной Украины появился характер. Возможно, до этого Шевченко как-то по-мягкому общался с игроками

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей высказался о победе "желто-синих" над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выходе нашей команды в плей-офф квалификации чемпионата мира.

"Однозначно я результатом доволен. И в принципе игра давалась украинской сборной. Игрой нашей команды я тоже доволен. Как я и говорил, в этом матче не важно, какой была бы игра. В этом поединке важен был результат. Мы достигли результата и минимальную задачу выполнили. Теперь все еще впереди.

Петраков сказал, не важно, каким будет соперник, так как Украина любую команду обыграет и выйдет на мундиаль? Конечно, все возможно. Тем более чувствуется тренерская рука. У сборной Украины появился характер. Возможно, до этого Андрей Николаевич как-то по-мягкому общался с игроками. Сейчас видно, что Петраков в этом плане руководит ребятами. Где-то надо и подбодрить футболистов, где-то, возможно, надо и по подзатыльнику дать. Команда немножко преобразилась.

А на этом уровне, я считаю, что вообще слабых команд нет. Не важно, с кем мы будем играть. Игра будет очень сложная. Но это очень приятно, что главный тренер верит в команду и своей верой он также вселяет свою уверенность игрокам. Я думаю, наши игроки должны это понимать. И они ни в коем случае не должны кого-то бояться, например, Италию, Португалию или Швецию", - сказал Воробей.

Напомним, что стыковые матчи пройдут в марте 2022 года, жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Андрей Воробей Украина Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
masimka9 (Днепр)
18.11.2021 в 00:35
Да нет шева не такой мягкий-как он на место поставил Миколенко...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...