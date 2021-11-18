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Леоненко: Было впечатление, что сборная Украины возила Боснию, но это не так

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Эксперт разобрал победный матч "сине-желтых" в отборе ЧМ-2022

Леоненко: Было впечатление, что сборная Украины возила Боснию, но это не так

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, а ныне эксперт ТК Футбол прокомментировал победу "сине-желтых" над Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.

"Мне понравился только второй тайм, потому что в первом мы смотрелись лучше из-за того, что боснийцы били и тянули время. Их почему-то устраивала ничья, и это, честно говоря, странно. Они отдали инициативу, и наша сборная контролировала мяч.

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Создавалось впечатление, что мы возили соперника, но на самом деле из шести наших ударов только один был в створ. Радует только то, что все удары были рядом со штангой. Не стоит забывать, что на 45 минуте нас снова спас Бущан. Для меня он стал лучшим игроком матча", — сказал Леоненко.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Виктор Леоненко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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sergio07 (Запоріжжя)
18.11.2021 в 09:47
Якщо не брати до уваги наше відношення до Леоненка, то що саме він сказав неправильно? Частенько несе ахінею - але явно не зараз.
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0
0
Болельщик39 (Харьков)
18.11.2021 в 09:35
А задача была возить или выигрывать? "Шериф" тоже не возил "Шахтёр".
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0
0
Саня Лиман (Днепр)
18.11.2021 в 09:21
Было впечатление, что ты не моразматик- алкоголик.Но это не так
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+1
-1
Maryan (Lviv)
18.11.2021 в 09:02
Для чого цього пияка публікувати? І морда на фото каже, "це я був на морозі, а не бухав"
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+1
-1
avatar
Siniy... (Dnipro)
18.11.2021 в 09:00
Эксперт разобрал победный матч "сине-желтых" в отборе ЧМ-2022В названии возьмите слово Эксперт в кавычки
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+1
-1


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