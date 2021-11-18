Леоненко: Было впечатление, что сборная Украины возила Боснию, но это не так

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, а ныне эксперт ТК Футбол прокомментировал победу "сине-желтых" над Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.

"Мне понравился только второй тайм, потому что в первом мы смотрелись лучше из-за того, что боснийцы били и тянули время. Их почему-то устраивала ничья, и это, честно говоря, странно. Они отдали инициативу, и наша сборная контролировала мяч.

Читайте также Болельщики выбрали Льва Матча в поединке Босния и Герцеговина - Украина