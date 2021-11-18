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Леоненко: Было впечатление, что сборная Украины возила Боснию, но это не так
Эксперт разобрал победный матч "сине-желтых" в отборе ЧМ-2022
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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, а ныне эксперт ТК Футбол прокомментировал победу "сине-желтых" над Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.
"Мне понравился только второй тайм, потому что в первом мы смотрелись лучше из-за того, что боснийцы били и тянули время. Их почему-то устраивала ничья, и это, честно говоря, странно. Они отдали инициативу, и наша сборная контролировала мяч.
Создавалось впечатление, что мы возили соперника, но на самом деле из шести наших ударов только один был в створ. Радует только то, что все удары были рядом со штангой. Не стоит забывать, что на 45 минуте нас снова спас Бущан. Для меня он стал лучшим игроком матча", — сказал Леоненко.
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