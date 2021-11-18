Виталий Кварцяный: Петраков все время работал под моральным давлением, но справился

Член Исполкома УАФ Виталий Кварцяный высказался о назначении Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины.

"У Петракова в душе не было такого, чтобы он переживал о том, он — "и.о." или главный тренер. Он просто готовился работать и хотел доказать, что Украина может добиваться серьезных результатов. Нестандартный подход и нестандартный, положительный результат.

Он рассказал, какую ответственность чувствовал после того, как согласился возглавить команду. Петраков все время работал под моральным давлением, но справился", — сказал Кварцяный.