Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виталий Кварцяный: Петраков все время работал под моральным давлением, но справился
Он прокомментировал назначение Петракова на пост главного тренера сборной Украины
Член Исполкома УАФ Виталий Кварцяный высказался о назначении Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины.
"У Петракова в душе не было такого, чтобы он переживал о том, он — "и.о." или главный тренер. Он просто готовился работать и хотел доказать, что Украина может добиваться серьезных результатов. Нестандартный подход и нестандартный, положительный результат.
Он рассказал, какую ответственность чувствовал после того, как согласился возглавить команду. Петраков все время работал под моральным давлением, но справился", — сказал Кварцяный.
Популярное сейчас
- В 46 лет возвратиться в футбол. Виталий Рева снова в игре!
- Цитаишвили: На моей позиции в Динамо есть игрок, которому я подавал мячи в ЛЧ
- Леоненко: Было впечатление, что сборная Украины возила Боснию, но это не так
- Проползли. Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три