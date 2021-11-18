  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Виталий Кварцяный: Петраков все время работал под моральным давлением, но справился
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Кварцяный: Петраков все время работал под моральным давлением, но справился

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Он прокомментировал назначение Петракова на пост главного тренера сборной Украины

Виталий Кварцяный: Петраков все время работал под моральным давлением, но справился

Новина українською

Член Исполкома УАФ Виталий Кварцяный высказался о назначении Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины.

"У Петракова в душе не было такого, чтобы он переживал о том, он — "и.о." или главный тренер. Он просто готовился работать и хотел доказать, что Украина может добиваться серьезных результатов. Нестандартный подход и нестандартный, положительный результат.

Он рассказал, какую ответственность чувствовал после того, как согласился возглавить команду. Петраков все время работал под моральным давлением, но справился", — сказал Кварцяный.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Кварцяный Национальная сборная Украины Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
18.11.2021 в 18:20
Кварц-когда уберут Ротаня --игры нет угробил пацанов и сидит
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...