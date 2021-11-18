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Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную группы D квалификации к ЧМ
И все три номинальных защитника
Фото: Федерация футбола Боснии и Герцеговины
WhoScored составил сборную лучших игроков европейской квалификации ЧМ-2022 в группе D. Туда попало всего 3 игрока сборной Украины: Зинченко, Матвиенко и Соболь.
Тем не менее, больше чем украинцев в команде только французов – пятеро.
Вся символическая сборная выглядит следующим образом:
Лукаш Градецки(Финляндия, вратарь), Дюбуа (Франция, защитник), Ахмедоджич(Босния и Герцеговина, защитник), Матвиенко(защитник), Соболь(защитник), Гризманн(Франция, полузащитник), Зинченко(полузащитник), Рабьо(Франция, полузащитник), Мбаппе(Франция, полузащитник), Бензема(Франция, нападающий), Лод(Финляндия, нападающий).
Напомним, что по итогам группового этапа европейской квалификации к ЧМ-2022 в Катаре Украина вышла со второго места в стыковые матчи.
???? World Cup 2022 UEFA Qualifying - Group D— WhoScored.com (@WhoScored) November 17, 2021
???????? France - 18
???????? Ukraine - 12
???????? Finland - 11
???????? Bosnia-Herzegovina - 7
???????? Kazakhstan - 3
???? Best XI pic.twitter.com/88Miu9pGkO
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