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Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную группы D квалификации к ЧМ

Национальная сборная Украины
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И все три номинальных защитника

Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную группы D квалификации к ЧМ

Фото: Федерация футбола Боснии и Герцеговины

Новина українською

WhoScored составил сборную лучших игроков европейской квалификации ЧМ-2022 в группе D. Туда попало всего 3 игрока сборной Украины: Зинченко, Матвиенко и Соболь.

Тем не менее, больше чем украинцев в команде только французов – пятеро.

Вся символическая сборная выглядит следующим образом:

Лукаш Градецки(Финляндия, вратарь), Дюбуа (Франция, защитник), Ахмедоджич(Босния и Герцеговина, защитник), Матвиенко(защитник), Соболь(защитник), Гризманн(Франция, полузащитник), Зинченко(полузащитник), Рабьо(Франция, полузащитник), Мбаппе(Франция, полузащитник), Бензема(Франция, нападающий), Лод(Финляндия, нападающий).

Напомним, что по итогам группового этапа европейской квалификации к ЧМ-2022 в Катаре Украина вышла со второго места в стыковые матчи.

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В статье: Украина Франция Финляндия Эдуард Соболь Александр Зинченко Николай Матвиенко WhoScored
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.11.2021 в 21:15
Вау! Типо мы это уже не читали, что голубые - отстой!
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