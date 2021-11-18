Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную группы D квалификации к ЧМ

WhoScored составил сборную лучших игроков европейской квалификации ЧМ-2022 в группе D. Туда попало всего 3 игрока сборной Украины: Зинченко, Матвиенко и Соболь.

Тем не менее, больше чем украинцев в команде только французов – пятеро.

Вся символическая сборная выглядит следующим образом:

Лукаш Градецки(Финляндия, вратарь), Дюбуа (Франция, защитник), Ахмедоджич(Босния и Герцеговина, защитник), Матвиенко(защитник), Соболь(защитник), Гризманн(Франция, полузащитник), Зинченко(полузащитник), Рабьо(Франция, полузащитник), Мбаппе(Франция, полузащитник), Бензема(Франция, нападающий), Лод(Финляндия, нападающий).

Напомним, что по итогам группового этапа европейской квалификации к ЧМ-2022 в Катаре Украина вышла со второго места в стыковые матчи.