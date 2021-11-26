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Павелко: Немного расстроился из-за наших болельщиков, которым нужно будет ехать к соперникам, чтобы поддержать сборную

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Оба матча плей-офф для сборной Украины будут выездными

Павелко: Немного расстроился из-за наших болельщиков, которым нужно будет ехать к соперникам, чтобы поддержать сборную

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф раунда ЧМ-2022, где в полуфинале наша команда сыграет с Шотландией, а в случае победы выходит на пару Уэльс / Австрия.

"Немного обрадовался, немного расстроился из-за наших болельщиков, которые не увидят сборную в этих матчах. Нужно будет ехать к соперникам.

У Александра Васильевича было 5 финальных матчей, к ним прибавилось еще два. Наша цель – 7 финальных матчей и Катар. Все просто", – сказал Павелко.

Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.

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В статье: Украина Андрей Павелко
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Источник:
vZbirna

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Комментарии (6)
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kalan-86 (Анкара)
26.11.2021 в 21:01
Сборная по инерции пока идёт после Шевченко. Петраков слабый тренер и к тому же жутко неуверенный. Отсюда и походы в церковь и его молитвы по поводу жребия и как бы уверенные высказывания, что мол всех пройдём, хотя на самом деле видно же было, что он и сам мягко говоря не верит в то, что ляпнул. Хочу ошибаться конечно, надеюсь игроки будут в нормальных физических кондициях к весне, а там посмотрим.
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0
0
Wille_kiev (Украина)
26.11.2021 в 20:58
Главное, что ты петух увидишь, потому что опять будет пол самолёта ртов с УАФ, гнида позорная.
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0
-1
terber (ternopil)
26.11.2021 в 20:27
на туманому альбіоні багато наших заробітчан і діаспори,будем там як в дома)
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.11.2021 в 20:27
Павелко расстроился из за наших болельщиков? Не смешите.
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+2
0
download1 (huyersk)
26.11.2021 в 20:25
Да і в Катар далеко їхати вболівальникам буде, мож його на ?)
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+1
-1
cucumber (Киев)
26.11.2021 в 20:23
Так Україна у відборі краще грала на виїзді аніж вдома, якщо так буде в наступному році, то вболівальники будуть задоволені.
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+3
0


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