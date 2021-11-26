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Павелко: Немного расстроился из-за наших болельщиков, которым нужно будет ехать к соперникам, чтобы поддержать сборную
Оба матча плей-офф для сборной Украины будут выездными
Фото Павла Кубанова - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал
"Немного обрадовался, немного расстроился из-за наших болельщиков, которые не увидят сборную в этих матчах. Нужно будет ехать к соперникам.
У Александра Васильевича было 5 финальных матчей, к ним прибавилось еще два. Наша цель – 7 финальных матчей и Катар. Все просто", – сказал Павелко.
Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.
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