Сергей Ковалец: Думаю, сейчас шотландцы тоже радуются, что им выпала Украина

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Сергей Ковалец поделился своей реакцией жеребьевку плей-офф отборочного цикла ЧМ-2022, по результатам которой соперником сборной Украины стала сборная Шотландии.

"Жребий я оцениваю как вполне нормальный. Об этом также сказали и главный тренер сборной Украины Александр Петраков, и футболисты — Андрей Пятов и Александр Зинченко. Эйфория — эйфорией, а для того, чтобы достойно сыграть в плей-офф, нужно много времени для подготовки. Слабых команд сейчас нет, и первый соперник – Шотландия, как и оба представителя второй пары — Уэльс — Австрия также отнюдь не слабые. Огорчает лишь то, что обе игры для сборной Украины будут выездными. Интересно: почему после первого поединка на выезде и второй матч нашей команде придется играть в гостях? Получается, что не все сборные в плей-офф оказались в равных условиях.

Что касается первого соперника нашей сборной, то Шотландия играет в сугубо британском стиле. В ее составе много игроков, выступающих в английской Премьер-лиге и Чемпионшипе, поэтому стоит ожидать много борьбы. Сейчас мы радуемся, что не попали в группу, в которой можно было пересечься с Португалией и Италией. Для того, чтобы выходить в финальную часть чемпионата мира, нужно проявить максимум по нескольким качествам. Какими бы ни были соперники в сравнении с уровнем тех же Португалии и Италии, а они все равно сильны. Думаю, что сейчас шотландцы тоже радуются, что им по жребию выпала Украина.

Самое главное, что у нас хорошая сборная. Пять лет при работе Андрея Шевченко и его итальянских ассистентов наша национальная команда играла достаточно уверенно. К тому же, немаловажно, что она может действовать и с позиции силы. Это обнадеживает", - сказал Ковалец.