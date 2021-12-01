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Сабо: Фанаты в Шотландии сумасшедшие - шансы 50 на 50

Национальная сборная Украины
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В Глазго будет непросто

Сабо: Фанаты в Шотландии сумасшедшие - шансы 50 на 50

Новина українською

Известный украинский тренер Йожеф Сабо оценил соперника сборной Украины по плей-офф квалификации чемпионата мира-2022, а именно национальную команду Шотландии.

"Что думаю о том, что Украине попалась Шотландия в плей-офф квалификации чемпионата мира? Лучше не могло быть, потому что, наверное, ниже уровнем среди потенциальных соперников никого не было. Но давайте не будем спешить и рано радоваться. Шотландия сегодня непростой соперник. Играть в Шотландии непросто. Фанаты там сумасшедшие. Все футболисты сборной Шотландии играют в чемпионате Англии. Это не просто так.

Шансы на победу в матче Шотландия – Украина 50 на 50. Победитель пары Уэльс – Австрия будет легче, чем Шотландия. Но давайте пока что говорить о шотландцах. Вторую игру пока что отложим. С шотландцами Украине играть в Глазго. Там будут сумасшедшие зрители. И еще раз повторю, что Шотландия – это хорошая команда.

Фартовый стадион для сборной Украины, так как там обыграли на Евро шведов? Конечно, фартовый (смеется). Сборной Украины с Андреем Шевченко там подфартило. Пусть и снова подфартит.

Но вопрос в том, подойдут ли наши футболисты в хорошем тонусе. Зинченко, Малиновский и Яремчук должны быть в хорошей форме. Также Ярмоленко, если он будет играть за "Вест Хэм". А футболистам из чемпионата Украины тяжело будет, так как матч с шотландцами будет в марте.

Еще есть время до поединка. Много времени пройдет. Но будем ждать этот матч и поддерживать сборную Украины", - сказал Сабо.

Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.

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В статье: Украина Йожеф Сабо
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Комментарии (4)
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zafo52
01.12.2021 в 18:49
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.12.2021 в 18:36
Матросики
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
01.12.2021 в 18:26
До матчу ще три місяці, а старий пердун вже обісраний.
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+1
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.12.2021 в 17:37
У нас сумасшедших намного больше... 73% как минимум
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+1
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