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Сабо: Фанаты в Шотландии сумасшедшие - шансы 50 на 50
В Глазго будет непросто
Известный украинский тренер Йожеф Сабо оценил соперника сборной Украины по плей-офф квалификации
"Что думаю о том, что Украине попалась Шотландия в плей-офф квалификации чемпионата мира? Лучше не могло быть, потому что, наверное, ниже уровнем среди потенциальных соперников никого не было. Но давайте не будем спешить и рано радоваться. Шотландия сегодня непростой соперник. Играть в Шотландии непросто. Фанаты там сумасшедшие. Все футболисты сборной Шотландии играют в чемпионате Англии. Это не просто так.
Шансы на победу в матче Шотландия – Украина 50 на 50. Победитель пары Уэльс – Австрия будет легче, чем Шотландия. Но давайте пока что говорить о шотландцах. Вторую игру пока что отложим. С шотландцами Украине играть в Глазго. Там будут сумасшедшие зрители. И еще раз повторю, что Шотландия – это хорошая команда.
Фартовый стадион для сборной Украины, так как там обыграли на Евро шведов? Конечно, фартовый (смеется). Сборной Украины с Андреем Шевченко там подфартило. Пусть и снова подфартит.
Но вопрос в том, подойдут ли наши футболисты в хорошем тонусе. Зинченко, Малиновский и Яремчук должны быть в хорошей форме. Также Ярмоленко, если он будет играть за "Вест Хэм". А футболистам из чемпионата Украины тяжело будет, так как матч с шотландцами будет в марте.
Еще есть время до поединка. Много времени пройдет. Но будем ждать этот матч и поддерживать сборную Украины", - сказал Сабо.
Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.
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