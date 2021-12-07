Евро-2020 – самый популярный поисковый запрос в Украине в 2021 году, Усик – топ среди личностей

Ведущий поисковый сервис Google представила самые популярные запросы в Украине за 2021 год.

Самым популярным запросом было словосочетание "Евро-2020".

Также в топ-10 вошли запросы "Украина-Англия" и "Украина-Швеция" на этом турнире, бой Усик – Джошуа и Олимпиада 2021 (Игры-2020 в Токио – прим.).

Среди личностей самым запрашиваемым был Александр Усик – чемпион мира в супертяжелом весе. Также в топ-10 олимпийский чемпион и депутат ВР Жан Беленюк и вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

На вопросы "Як? Как?" в топ-10 вошел запрос "как сыграла Украина".

Со всеми трендами Google в Украине можно ознакомиться на данной странице поисковика.