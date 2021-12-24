Ребров: Если бы договорились с клубом, то я был бы готов работать со сборной

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров подтвердил, что осенью был готов перейти на работу в сборную Украины, однако УАФ не договорилась с клубом.

"Выходили на меня со сборной Украины, но уже у меня есть контракт. Я готов работать со сборной Украины. Но я сказал тогда: вы решите ситуацию с клубом, и я готов. Я никого подсиживать не буду, и я представляю, как сложно сейчас Александру Петракову. Какое давление со всех сторон. Лично я был готов, но у меня контракт. Если бы договорились с клубом, то я бы с удовольствием работал со сборной.

Конечно, я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины. Кто-то говорит, что в сборной нужно работать в 60-70 лет, когда уже есть опыт. Но в сборную тебя не приглашают каждый месяц. Сейчас я получаю удовольствие от работы в "Аль-Айне".

Посмотрим, что будет дальше", - сказал Ребров.