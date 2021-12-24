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Ребров: Если бы договорились с клубом, то я был бы готов работать со сборной
Специалист высказался на тему национальной команды
Олександр Приходько
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров подтвердил, что осенью был готов перейти на работу в сборную Украины, однако УАФ не договорилась с клубом.
"Выходили на меня со сборной Украины, но уже у меня есть контракт. Я готов работать со сборной Украины. Но я сказал тогда: вы решите ситуацию с клубом, и я готов. Я никого подсиживать не буду, и я представляю, как сложно сейчас Александру Петракову. Какое давление со всех сторон. Лично я был готов, но у меня контракт. Если бы договорились с клубом, то я бы с удовольствием работал со сборной.
Конечно, я был бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины. Кто-то говорит, что в сборной нужно работать в 60-70 лет, когда уже есть опыт. Но в сборную тебя не приглашают каждый месяц. Сейчас я получаю удовольствие от работы в "Аль-Айне".
Посмотрим, что будет дальше", - сказал Ребров.
Напомним, что этим летом Сергей Ребров подписал контракт с "Аль-Айн" сроком на один год.
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