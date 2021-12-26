Воронин: В какой-то момент понял, насколько устал от ЧМ-06, хотя еще не играл. Потом выходишь - и тебе четыре забивают

Экс-форвард национальной сборной Украины Андрей Воронин вспомнил ЧМ-2006.

"Помню первый сбор в Турции перед ЧМ-2006. Хи-хи, ха-ха, еще с женами были, в карты играли, катались. Потом приехали в Австрию или Швейцарию на товарищеские матчи.

Когда прилетели на ЧМ, мы же были последней группой, последними играли. Кажется, за 5 дней до нашего матча прилетели, чемпионат уже начался. Мы сидели смотрели в номерах все эти матчи.

И в какой-то момент я понял, насколько устал от ЧМ, хотя еще не играл на нем. Тренировка, потом сидишь смотришь эти три матча и ждешь своего. Потом выходишь на игру – и тебе, б###ь, четыре забивают", – рассказал Воронин.