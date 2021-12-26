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Воронин: В какой-то момент понял, насколько устал от ЧМ-06, хотя еще не играл. Потом выходишь - и тебе четыре забивают
Андрей рассказал о подготовке к тому Чемпионату мира
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Экс-форвард национальной сборной Украины Андрей Воронин вспомнил ЧМ-2006.
"Помню первый сбор в Турции перед ЧМ-2006. Хи-хи, ха-ха, еще с женами были, в карты играли, катались. Потом приехали в Австрию или Швейцарию на товарищеские матчи.
Когда прилетели на ЧМ, мы же были последней группой, последними играли. Кажется, за 5 дней до нашего матча прилетели, чемпионат уже начался. Мы сидели смотрели в номерах все эти матчи.
И в какой-то момент я понял, насколько устал от ЧМ, хотя еще не играл на нем. Тренировка, потом сидишь смотришь эти три матча и ждешь своего. Потом выходишь на игру – и тебе, б###ь, четыре забивают", – рассказал Воронин.
Тогда в матче первого тура группового этапа наша сборная сокрушительно проиграла испанцам - 0:4.
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