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Маркевич: При Петракове сборная Украины стала показывать более закрытый футбол

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но в целом, стиль игры не очень изменился

Маркевич: При Петракове сборная Украины стала показывать более закрытый футбол

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Экс-глава Комитета сборных УАФ, заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич высказался об игре национальной команды под руководством Александра Петракова.

— На Ваш взгляд, сильно ли изменился стиль игры сборной Украины после появления у ее руля Александра Петракова?

— Нет, да и по-другому не могло быть. Ведь после ухода Андрея Шевченко его преемник- Александр Петраков мог рассчитывать на тех же исполнителей, ибо пока что наша сборная не может похвастаться глубиной состава. Более того, наши ребята под руководством Александра Петракова иногда демонстрировали более закрытый футбол. Однако этому есть объяснение: турнирное положение заставляло минимизировать риск, ибо на финишной прямой отборочного цикла каждый матч был, как финальный.

И я рад, что второе место в группе, хотя и со скрипом, но было завоевано. Ведь я еще до старта говорил, что мы уступим лишь французам. Однако из-за ничейного синдрома украинцы сильно осложнили себе жизнь и пришлось приложить максимум усилий, чтобы наверстать упущенное.

— На Ваш взгляд, Александр Петраков на финишной прямой выжал максимум из подопечных?

— Думаю, что да. В последних матчах наша сборная порадовала сплоченностью, желанием сыграть через не могу и остается в гонке за путевку на мировой форму в Катаре. Теперь главное не упустить этот шанс, ибо не попадание в финальную часть больно ударит по имиджу украинского футбола.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Александр Петраков
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Комментарии (1)
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Fishing 555 (Rivne)
31.12.2021 в 01:24
Правильно глаголишь смотреть нечего Пердяков все пропердил
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