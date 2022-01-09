Судаков: Не знаю, каким образом я оказался на Евро-2020, и не понимаю, за какие заслуги

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков вспомнил свой вызов в национальную сборную Украины на Евро-2020.

– Был расширенный список из 36 футболистов, на Евро едет 26. Посмотрел на список и подумал, что я – левый. Не знаю, каким образом я там оказался, и не понимаю, за какие заслуги. Приехал на сборы, у нас были тесты, начали тренироваться – понимаю, что уровень высокий, но можно конкурировать и пробиваться. Там травмировались Коваленко, Жуниор, Шепелев, Андриевский, Коноплянка, еще кто-то. Смотрю – уже 30 человек, потом 28. Вот так постепенно. После спаррингов был список, и я поехал на Евро.

– Расстроился, что не получилось сыграть?

– Да. Когда увидел группу, понимал, что с Нидерландами – вряд ли, хотя тренировался неплохо, думал, может, где-то выпустят. С Северной Македонией, думаю, должны выпустить минут на 20. И все время мысли, что сыграю. У Андрея Николаевича была одна обойма, и три-четыре игрока для ротации. На остальных футболистов он не особо рассчитывал, и поэтому было без шансов. Я уже с этим смирился и понимал, что я чисто попутчик.

Была игра с Англией, 86-я минута и когда я стоял, мяч не выходит – понимаю, что сейчас дебют на Евро, и неважно, с кем, какой счет.Когда свистнули, я очень сильно расстроился, все поникло, – рассказал хавбек.