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Судаков: Не знаю, каким образом я оказался на Евро-2020, и не понимаю, за какие заслуги

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Георгий рассказал, как попал на европейский форум

Судаков: Не знаю, каким образом я оказался на Евро-2020, и не понимаю, за какие заслуги

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков вспомнил свой вызов в национальную сборную Украины на Евро-2020.

– Был расширенный список из 36 футболистов, на Евро едет 26. Посмотрел на список и подумал, что я – левый. Не знаю, каким образом я там оказался, и не понимаю, за какие заслуги. Приехал на сборы, у нас были тесты, начали тренироваться – понимаю, что уровень высокий, но можно конкурировать и пробиваться. Там травмировались Коваленко, Жуниор, Шепелев, Андриевский, Коноплянка, еще кто-то. Смотрю – уже 30 человек, потом 28. Вот так постепенно. После спаррингов был список, и я поехал на Евро.

– Расстроился, что не получилось сыграть?

– Да. Когда увидел группу, понимал, что с Нидерландами – вряд ли, хотя тренировался неплохо, думал, может, где-то выпустят. С Северной Македонией, думаю, должны выпустить минут на 20. И все время мысли, что сыграю. У Андрея Николаевича была одна обойма, и три-четыре игрока для ротации. На остальных футболистов он не особо рассчитывал, и поэтому было без шансов. Я уже с этим смирился и понимал, что я чисто попутчик.

Была игра с Англией, 86-я минута и когда я стоял, мяч не выходит – понимаю, что сейчас дебют на Евро, и неважно, с кем, какой счет.Когда свистнули, я очень сильно расстроился, все поникло, – рассказал хавбек.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.01.2022 в 20:02
Для кого эта пи..жь?...
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0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
09.01.2022 в 19:58
"Я біг, біг, побачив м'яч, вдарив - та й... я у збірній"(майже цитата).
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0
0
Kela (Одесса)
09.01.2022 в 19:30
так вся страна не знает
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+3
0


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