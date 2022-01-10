Как отдыхает сборная Украины? Где гуляют игроки Динамо и Шахтера?

А где ты провёл Новый год? Мы знаем, где побывал Цыганков со своей невестой, как отдохнули игроки Шахтера Матвиенко, Кривцов и Степаненко, куда ездили игроки Динамо Сидорчук, Попов и как прошел отпуск у других игроков сборной Украины. Осторожно! От этого видео хочется на пляж.