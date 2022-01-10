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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Как отдыхает сборная Украины? Где гуляют игроки Динамо и Шахтера?

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
Как отдыхает сборная Украины? Где гуляют игроки Динамо и Шахтера?

Новина українською

А где ты провёл Новый год? Мы знаем, где побывал Цыганков со своей невестой, как отдохнули игроки Шахтера Матвиенко, Кривцов и Степаненко, куда ездили игроки Динамо Сидорчук, Попов и как прошел отпуск у других игроков сборной Украины. Осторожно! От этого видео хочется на пляж.

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