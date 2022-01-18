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Малиновский: Петраков звонил и поздравил с Новым годом, пожелал успехов - все хорошо

Национальная сборная Украины
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Но о сборной еще рано говорить

Малиновский: Петраков звонил и поздравил с Новым годом, пожелал успехов - все хорошо

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о своем диалоге с главным тренером национальной команды Александром Петраковым перед решающим сбором для подготовки к матчам плей-офф за выход на ЧМ 2022.

"Петраков звонил и поздравил с Новым годом. Пообщались, он пожелал успехов во второй части чемпионата. Сказал, что надо готовиться, ведь впереди важные матчи. Все хорошо.

Ближе к матчам сборной будем разговаривать о наших планах. Надеюсь, что не будет никаких травм. За три месяца нет смысла разговаривать. Сейчас нужно хорошо сыграть за клуб, а потом уже подумаем о сборной", — сказал Малиновский.

Напомним, что 24 марта сборная Украины в Глазго сыграет с Шотландией, а в случае победы над шотландцами Украину ожидает поединок против Уэльса или Австрии 29 марта, в котором и определится судьба путевки на ЧМ-2022.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
ТК Футбол

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