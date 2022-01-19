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Национальная сборная Украины

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Судаков: Чему научил Шевченко? Мне наверное больше помогал его штаб

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Хавбек рассказал о работе с Андреем Николаевичем в сборной Украины

Судаков: Чему научил Шевченко? Мне наверное больше помогал его штаб

instagram.com/sudakov_11

Новина українською

Атакующий полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков поделился опытом совместной работы с Андреем Шевченко в национальной команде.

"Чему научил Шевченко? Тяжело сказать. Мне наверное больше помогал его штаб, потому что там были два итальянца. Мальдера очень сильно помог в игре на поле: как открываться, как перестраиваться, как получать мяч. Та схема, которая была в сборной Украины, очень похожа на ту, по которой играет сейчас "Шахтер". Когда мне это все объяснили, то приехав в "Шахтер", мне уже было намного легче.

Шевченко — принципиальный тренер. В первую очередь, это легендарный футболист. Его очень сильно уважают за все его заслуги, но именно как тренер — такого чтобы вынести для себя я не смог. Он больше как мотиватор, может завести команду, рассказать. Это в нем самое главное. Все понимают, как много вложил Шевченко и его тренерский штаб в развитие украинского футбола. Но сейчас новый этап. Петраков — хороший тренер, может себя показать", - сказал Судаков.

Напомним, что на счету 19-летнего Георгия Судакова три матча за сборную Украины. В составе национальной команды он отправился также на Евро-2020, но в рамках турнира на поле не выходил.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2022 в 19:06
"Навчив" як вдома казахам зливатись.
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+1
-1
vlapa (Киев)
19.01.2022 в 18:42
Тренер збірної не повинен вчити як "відкриватися" та отримувати мяч, він повинен вчити тактики на матч, розробки певних комбінацій. Не знаю що сказати?! Або не цього не було, або не дослухався до тренера збірної, або це стало "відкриттям" для футболіста та й запамяталось
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+2
-1
НикНиколаев (Минск)
19.01.2022 в 18:32
Человека приглашают в сборную и учат как открываться, как перестраиваться, как получать мяч! Получается, он всего этого не знал. А за какие тогда заслуги его приглашали? «Как же его взяли в очистку?» (с)
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+2
-1
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sorokop (днепр )
19.01.2022 в 18:14
Сказал спасибо Шеве...
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.01.2022 в 17:38
Верняково!
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+1
-2


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