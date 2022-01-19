Судаков: Чему научил Шевченко? Мне наверное больше помогал его штаб

Атакующий полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков поделился опытом совместной работы с Андреем Шевченко в национальной команде.

"Чему научил Шевченко? Тяжело сказать. Мне наверное больше помогал его штаб, потому что там были два итальянца. Мальдера очень сильно помог в игре на поле: как открываться, как перестраиваться, как получать мяч. Та схема, которая была в сборной Украины, очень похожа на ту, по которой играет сейчас "Шахтер". Когда мне это все объяснили, то приехав в "Шахтер", мне уже было намного легче.

Шевченко — принципиальный тренер. В первую очередь, это легендарный футболист. Его очень сильно уважают за все его заслуги, но именно как тренер — такого чтобы вынести для себя я не смог. Он больше как мотиватор, может завести команду, рассказать. Это в нем самое главное. Все понимают, как много вложил Шевченко и его тренерский штаб в развитие украинского футбола. Но сейчас новый этап. Петраков — хороший тренер, может себя показать", - сказал Судаков.