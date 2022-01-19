Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков: Чему научил Шевченко? Мне наверное больше помогал его штаб
Хавбек рассказал о работе с Андреем Николаевичем в сборной Украины
instagram.com/sudakov_11
Атакующий полузащитник "Шахтера" и
"Чему научил Шевченко? Тяжело сказать. Мне наверное больше помогал его штаб, потому что там были два итальянца. Мальдера очень сильно помог в игре на поле: как открываться, как перестраиваться, как получать мяч. Та схема, которая была в сборной Украины, очень похожа на ту, по которой играет сейчас "Шахтер". Когда мне это все объяснили, то приехав в "Шахтер", мне уже было намного легче.
Шевченко — принципиальный тренер. В первую очередь, это легендарный футболист. Его очень сильно уважают за все его заслуги, но именно как тренер — такого чтобы вынести для себя я не смог. Он больше как мотиватор, может завести команду, рассказать. Это в нем самое главное. Все понимают, как много вложил Шевченко и его тренерский штаб в развитие украинского футбола. Но сейчас новый этап. Петраков — хороший тренер, может себя показать", - сказал Судаков.
Напомним, что на счету 19-летнего Георгия Судакова три матча за сборную Украины. В составе национальной команды он отправился также на Евро-2020, но в рамках турнира на поле не выходил.
Популярное сейчас
- Очки улетели, но бычок от сигареты никуда не делся. Как игрок Удинезе сбил с ног Сарри во время матча
- Клуб Ла Лиги хочет арендовать Зинченко зимой - источник
- Днепр-1 сделал предложение о покупке польского защитника
- Известно, как Петраков проголосовал за лучшего игрока года по версии ФИФА
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО