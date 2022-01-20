"Вспоминается Словения и Греция - соперника нужно ценить". О шансах Украины против Шотландии

Известный тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук проанализировал выступление сборной Украины в 2021-м году, а также поделился своими ожиданиями от противостояния с Шотландией.

- Для сборной 2021 год оказался удачным. На Евро-2020 вышли в 1/4 финала, где проиграли 0:4 англичанам. По итогам отбора ЧМ-2022 вышли в плей-офф, сохраняя шансы на поездку в Катаре. Но вернемся к матчам Евро. Да, был результат, но на фоне невыразительной игры. Только чудом удалось выйти с 3-го места в 1/8 финала. Фактически нас вывели туда шведы, обыграв в очной встрече поляков. Также помог Левандовский - при счете 2:2 за несколько минут до конца матча после его удара с пяти с метров мяч попал в стойку. Невероятный для нас Фарт и все сложилось в нашу пользу.

- После Евро-2016 мы попали в депрессию. Напомню, сборная в группе проиграли все три матча, последнее место, ни одного забитого мяча, и это был ужасный провал. Добавьте к этому тот факт, что у нас отсутствует культура общения в спортивной сфере, особенно в футболе. Иногда мы завышаем свои ожидания, и когда есть результат, моментально меняется мнение о сборной с точностью да наоборот.

Начну с того, что мы ничего выдающегося не показали ни в отборочных матчах Евро, ни в финальной части, сборная играла в достаточно средний футбол. Когда попали в группу вместе с голландцами, австрийцами и македонцами, то многие специалисты и тренерский штаб излучали небывалый оптимизм. Но игра показала, что не все так хорошо. Невыразительно выглядел Зинченко, слабо сыграл Малиновский, и лишь Ярмоленко проявил свои лидерские качества. Плюс удачная игра Бущана нивелировала промахи сборной. Только стечение обстоятельств и регламент помогли нам выйти из группы.

Холодный душ мы получили в матче с Северной Македонией, качество игры, особенно во втором тайме, было низкого уровня. С горем пополам вышли, попали на шведов и прошли их благодаря нелогичной замене. В трех предыдущих поединках на Довбыка никто не обращал внимания. И вот матч со Швецией. Сначала в нападении все 90 минут играет Яремчук, которого в дополнительное время меняет Беседин. Но вскоре он получает серьезную травму, и удаление у шведов. Деваться некуда, нужно выпускать Довбыка. Он забивает победный гол на последних секундах, и становится национальным героем! Так цепочка событий становится удачей.

Нам нужно реально оценивать свой потенциал. Нам очень не хватает критического мышления в футболе

Но уже поединок с Англией в 1/4 финала показал, чего мы стоим на самом деле. Мое мнение, не надо подымать градус ожидания. Так бывает, когда троечник идет на экзамен и хочет получить пятерку, но получает заслуженную тройку, очень расстраивается, переоценив свои знания. Поэтому нам нужно реально оценивать свой потенциал. Нам очень не хватает критического мышления в футболе.

- Вы правильно подметили, что сборная в группе не сыграла ни одного целостного матча. Особенно огорчила игра с Австрией, где соперник навязал нам агрессию, борьбу на каждом участке поля, и просто подавил сопротивление. Наша сборная выглядела абсолютно растерянной.

- Как тренер могу объяснить, что произошло? А произошла банальная ошибка в подготовке. Ни одна федерация, кроме нашей, не переносила заключительные туры в своих чемпионатах. Мы же по просьбе главного тренера перенесли окончание чемпионата на две недели раньше. Этим мы понизили уровень функциональной подготовки футболистов, выступающих в Украине. На Евро-2020 мы были самыми слабыми в физическом плане. Беда в том, что в тренерском штабе сборной никто не работал в клубе. Любой клубный тренер скажет, что нет ничего лучше в подготовке, чем игры. Перенос - это было ключевой ошибкой Шевченко. Ведущие европейские федерации Англии, Италии, Германии закончили чемпионаты в срок.

И второй момент – тренерский штаб не подготовил резервы для изменения. Фактически в ходе чемпионата после каждой игры меняли состав на 20-30 процентов. Это очень плохой признак, который показывал - мы не подготовились к Евро. Где-то не хватило опыта тренерскому штабу. Но за счет удачи, не по игре, получилось дойти до 1/4 финала.

- Закончилось Евро, приближались матчи отбора ЧМ-2022 и вдруг за месяц до рестарта главный тренер Шевченко неожиданно покидает сборную. Предполагались две причины: первая - не поделили с руководством премиальные, вторая - наставник понял, что со сборной не сможет выжать большего.

- Нужно возвратиться к нашему разговору, что вокруг Шевченко были только хвалебные оды, и все, чтобы он не делал, считалось правильным. А деловая критика отсутствовала. И у наставника, и тренерского штаба сложилась иллюзия о великих достижениях. Все мы видим, на самом деле это не так. Тот же Шевченко считал, что он будет нарасхват, но оказался в скромной "Дженоа". Ну и конечно близкие родственные отношения с президентом УАФ, где все перемешалось в этой странной истории с бегством, по-другому и не назовешь. Было странно абсолютно не по-европейски наблюдать, когда за две недели до ключевых матчей не было тренера, и Петракова назначили в пожарном порядке. Мы до сих пор не знаем, что произошло на самом деле. Это большое пятно, прежде всего на федерации.

- Шевченко был фартовым в сборной, а вот в "Дженоа"… Не рассчитал свои силы и не предугадал риски?

- Предполагалось, что его удача перенесется и на работу с клубной командой. В Украине на многое закрывали глаза, ибо здесь его любили, уважали. Но в Италии совсем другая ситуация, несмотря на то, что он стал звездой в "Милане". В той же "Дженоа", где играют возрастные футболисты, Шевченко не такой авторитет как для игроков сборной Украины. Поэтому, есть разница. В одном случае как бы есть успех со сборной, в другом его всего лишь после двух месяцев работы уволили из клуба. Это сильный имиджевый удар, холодный душ.

Работа в сборной и в клубе две большие разницы. Сейчас происходит его становление как личности в тренерской карьере, и если Шевченко не опустит руки, то может добиться своего. Например, Лобановский прежде чем стать великим Лобановским в начальном пути три сезона проработал в "Днепре", который выступал в первой союзной лиге. Хотя как игрок Валерий Васильевич был хорошим футболистом. Я говорил, что одна ошибка может, отбросит тебя на нулевой старт. Но характер у него есть, и будет интересно наблюдать, как он выкарабкается из этой ситуации. Мне кажется, он выбрал для старта не тот чемпионат. В Италии тренеров, игроков и арбитров рассматривают под увеличительным стеклом. Был большой риск в разгар сезона брать команду аутсайдера. Да, если у тебя пойдет, то скажут, что предыдущий тренер сделал закладку, а если не пойдет, то ты завалил все наработки предшественника. Опытные тренеры всегда ждут конца сезона, чтобы начать с чистого листа.

- С приходом Петракова игра сборной поменялась или же команда играет по наработкам его предшественника? К счастью, Фарт не покидает нас.

- Почему-то мы слабее играем с командами своего уровня или аутсайдерами. Как наглядный пример это два матча с Казахстаном. Особенно была видна тренерская ошибка Петракова в выездной игре, когда присчете 2:0 он вовремя не заменил Караваева, и из-за его ошибочных действий сборная пропустила два мяча. Может не стоит сильно винить главного тренера, это была первая игра, и он еще не знал потенциал игроков. Это наше свойство - вначале сделать себе проблемы, а потом их героически решать. Нам надо научиться играть на максимуме все игры, а не тогда, когда загнаны в угол. Присутствует ментальная проблема. Только в последнем матче в нервном и напряженном поединке против боснийцев - не самой сильной сборной - смогли вырвать выход в плей-офф. Да, у соперника не играло четыре ведущих футболиста, да, Бущан спас от неприятного второго тайма, когда чудом на последних секундах первой 45-минутке отбил мяч. Слава богу, показали характер, сумели перестроиться и победить.

- В плей-офф нас ждет поединок с Шотландией. Немного беспокоит, что все радуются, нам попался не сильный соперник и есть шансы пройти британцев.

- Сразу приходит на память два случая из нашей истории. Первый, когда в 1999 году в противостоянии со сборной Словении мы видели себя уже финалистом ЧЕ-2000. И второй, повторился через 10 лет, со сборной Греции, когда также считали, что легко пройдем не сильных греков в стыковых матчах ЧМ-2010. Что из этого вышло? Соперники поехали на финал вместо нас. Нужно помнить уроки. Поэтому удивляет преждевременная радость тренерского штаба, что нам попалась Шотландия. До игры соперника нужно ценить.

У нас в марте перед поединком с шотландцами пройдет всего лишь четыре тура, в то время как у хозяев сезон в разгаре. Мы очень слабо играем против атлетичных команд, а в защите у нас нет атлетичных футболистов, и особенно проигрываем в центре обороны.

Это крепкая организованная команда, которая способна доставить нам неприятности. На последнем Евро они смогли отобрать очки у англичан, а по игре могли даже и выиграть. Хорошо выступили в своей группе ЧМ-2022, заняв второе место с одним поражением. Ох, и непростой попался соперник! Даже букмекерские конторы отдают предпочтение шотландцам. Лучше бы мы играли с той же Португалией. Шансы команд 50 на 50. А если разобраться скрупулезно, то хозяева имеют небольшое преимущество. Первое, играют дома. Второе, у нас в марте перед поединком с шотландцами пройдет всего лишь четыре тура, в то время как у хозяев сезон в разгаре. Мы очень слабо играем против атлетичных команд, а в защите у нас нет атлетичных футболистов, и особенно проигрываем в центре обороны.

- Что нового вы увидели в игре сборной с приходом Петракова? Есть ли проблемные позиции в команде?

- В двух первых матчах Петраков попытался играть в три защитника. Но эта схема эффективна, когда в клубах также играют в три защитника. Вся линия обороны состоит из игроков "Динамо" и "Шахтера", которые не применяют эту модель, а действуют в четыре. А просто за три дня научить сборную играть в три защитника - это нереально. Нужно минимум три-четыре месяца, а это около десяти матчей, чтобы играть безошибочно по такой схеме. Петраков попробовал, но не получилось. И еще один важный момент - взаимоотношение с игроками. Конфликт с Малиновским и напряженная обстановка внутри сборной играла только против коуча, что также сказывалось на игре. Хорошо, что Петраков сумел перестроиться, остыть, убрать вспыльчивость, и получил нужный результат – выход в плей-офф. Но стиль игры команды не поменялся, какой был при Шевченко, такой остался и при Петракове. Трудно за короткое время что-то кардинально изменить. Чтобы глобально перестраивать нужно иметь ресурсы, которых, к сожалению, очень мало.

Хотел бы обратить внимание, что проблемной точкой есть пара центральных защитников. Хорошо, что есть сильная позиция – это вратарь. Нужно сказать, вратарская школа в Украине очень сильна. Еще один минус сборной, у нас все лидеры практически не играют постоянно в своих клубах в стартовых составах. Это касается Зинченко, Яремчука и Ярмоленко. Может чуть больше игрового времени в своем клубе имеет Малиновский. Они все игроки ротации, и в решающих матчах могут быть не в форме. Это большой минус, ибо сборная зависима от этой четверки.

- Что интересно Ярмоленко меньше всех играет в "Вест Хэме", но в сборной он лидер и лучший на поле. Как можно такое объяснить?

- Это говорит о том, что он профессионал, и недостаток игрового времени в АПЛ выплескивает в матчах за сборную. Когда игроку доверяют, и он тащит за собой партнеров, то вырастают крылья. Андрей знает, его ждут, на него рассчитывают, поэтому и получается такой эффект. Действительно Ярмоленко один из лучших в ушедшем 2021 году. Он и Бущан отыграли на высоком уровне и заслуживают большой похвалы.

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