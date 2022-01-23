Шелаев: Таких, как Ярмоленко, Малиновский, Миколенко и Зинченко, должно быть больше среди украинцев

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился мнением на счет предстоящего противостояния сине-желтых с Шотландией:

“ – Времени до важного матча с Шотландией осталось мало – два месяца, которые пролетят очень быстро. Считаю, что никто пока не имеет явного преимущества в этом противостоянии – ни Украина, ни Шотландия. Единственный явный козырь имеется у шотландцев – это проведение поединка плей-офф дома, на своей арене.

– В групповом турнире квалификации ЧМ-2022 сложилось впечатление, что сборной Украины проще играть на выезде – две важные победы добыты в гостевых матчах с Финляндией и Боснией и Герцеговиной…

– Я так не думаю. Да, нашей национальной команде удались некоторые выездные встречи, и сложилось впечатление, что украинцам проще играть на поле соперника. Однако, вспомните, как успешно выступала сборная Украины на своих аренах во Львове, в Киеве, Днепре и Харькове. Поддержка своих трибун очень важна.

– Недостаточная игровая практика лидеров “сине-желтых” – Ярмоленко и Зинченко не вызывает тревоги?

– Важно, что они все-таки задействованы, пускай и не так много, как хотелось бы. Что есть, то есть… Думаю, сам факт их работы в таких клубах, как “Манчестер Сити” и “Вест Хэм”, уже очень полезен – и для них, и для сборной. Зинченко и Ярмоленко способны помочь нашей национальной команде в матче против Шотландии.

Уверен, если бы таких футболистов, играющих в АПЛ, Бундеслиге, чемпионатах Испании и Италии, у нас было бы не менее двадцати, существовал бы более простой и очевидный выбор – в пользу тех 5-6 исполнителей, которые соответствуют самым высоким критериям. А пока можно только сказать, что таких, как Ярмоленко, Малиновский, Миколенко и Зинченко должно быть больше.

– Вы упомянули Миколенко… Не скажется ли переход Виталия в Эвертон на его выступлениях за сборную Украины, в частности, на игре против Шотландии?

– Если он будет здоров, то будет играть, и очень поможет национальной команде в плей-офф отбора на ЧМ-2022. О его переходе сейчас говорят разное… Но я вижу много объективных факторов, объясняющих почему все так складывается для Миколенко – и то, что он провел только первые матчи за Эвертон, и соответствующие эмоции, волнение, языковой барьер. Приедет Виталий в Киев, где сборная Украины будет готовиться, тогда и посмотрим. Но ему нужно стараться сейчас изо всех сил.

– Информация о здоровье Малиновского и пропуск им важных матчей Аталанты – тревожный звонок для тренерского штаба “сине-желтых”?

– Руслан будет иметь время на подготовку. Это не травма, и восстановить кондиции он успеет. Думаю, что сборная может рассчитывать на Малиновского на сто процентов. Если бы подобная ситуация возникла за пару недель до поединка с Шотландией, тогда можно было бы переживать. Считаю, что после 20 февраля любое повреждение футболистов сборной Украины – это большая тревога.

– Большинство игроков национальной команды готовятся в составе “Динамо” и “Шахтера”. Как оцените старт зимних сборов наших грандов?

– Они готовятся по старым, проверенным схемам. Не в Таиланд же, и не в США динамовцы с горняками отправились… Не стоит переживать за сборы “Динамо” и “Шахтера”, но внимательно следить нужно, ведь этот подготовительный этап очень важен. Кроме того, учтите, что до матча с Шотландией состоятся несколько туров чемпионата Украины. Главное, чтобы не было травм.

– Как на данный момент можно оценить шансы сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022?

– В противостоянии с Шотландией – 50 на 50. Более четкую картину мы увидим за неделю до игры. О каких-то других – более дальних по срокам матчах говорить пока очень рано. В середине марта и будем переживать насчет состава национальной команды, размышлять, сколько основных игроков смогут принять участие в поединке.

– Нынешняя сборная Шотландии – серьезный оппонент по европейским меркам?

– Времена меняются. Сборная Шотландии переживала разные периоды в своей истории. Сейчас же многое будет зависеть от мотивации. Иногда так бывает, что по жребию попадаешь вроде бы и не на самого рейтингового соперника, но у него подбирается хорошее поколение, хороший тренер, и появляется огромное желание проявить себя на высшем уровне. Такой оппонент очень опасен”, – сказал Шелаев.