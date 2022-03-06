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Срна: Матч между Украиной и Шотландией переносится с марта на июнь

Национальная сборная Украины
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Так сказал Чеферин

Срна: Матч между Украиной и Шотландией переносится с марта на июнь

Фото - УАФ / Автор - Євген Кравс

UA-Футбол
Новина українською

Дарио Срна рассказал, когда, по словам президента УЕФА Александера Чеферина, может состояться встреча Шотландия - Украина.

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"Александр Чеферин передал, что он поддерживает Украину и украинский футбол, и в общем и спорт в Украине. Он уверен, что украинские клубы будут играть в Европе. Он большой оптимист, боец, поможет сколько может, да и уже помогает.

Также Чеферин предоставил информацию, что игру сборной Украины переносят на июнь 2022 года. Это означает, что матч, который должен состояться между Украиной и Шотландией, переносится с марта на июнь 2022 года. Он верит в позитив, надеется на мир и ищет решение проблемы, которое будет устраивать всех", — рассказал Срна в интервью программы "Денисов Time".

Напомним, что матч плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 должен был пройти в марте. Однако из-за нападения рф на Украину он не состоится в назначенный срок.

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В статье: Дарио Срна Украина Шотландия Александер Чеферин
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