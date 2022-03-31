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Украина сохранила свое место в обновленном рейтинге ФИФА
Но сменился лидер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных по состоянию на 31 марта.
Сборная Украины занимает 27-е место, сохранив свою позицию. При этом сине-желтые не проводили матчи в марте из-за войны. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я.
Сборная Шотландии - соперник украинцев в стыках за выход на ЧМ-2022 - поднялась с 40-го места на 39-е.
Главное изменение произошло на верхушке рейтинга. Сборная Бразилия опередила национальную команду Бельгии, которая теперь идет на второй позиции. Бельгийцы занимали первую строчку с апреля 2018 года.
На третьем месте располагается действующий чемпион мира – Франция. Аргентина идет 4-й, а Англия – пятой. Далее следуют Италия, Испания и Португалия.
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