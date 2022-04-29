"Шансы очень велики, как это было до войны". Защитник сборной - о возможности сыграть на ЧМ

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов высказался о вероятности попадания на Чемпионат мира-2022.

"Шансы очень велики, как это было до войны. "Динамо" большое количество дней проводит на сборах, "Шахтер" провел хорошие сборы. Я думаю, что эти два клуба являются базовыми нашей сборной и, как вижу я, все ребята в хорошей форме.

В первую очередь, мы не должны упасть лицом в грязь. Как и наши воины борются, мы должны быть на одном с ними уровне, и принести в такое непростое время радость нашим болельщикам, гражданам страны.

Буду ли я в сборной? С самого начала, наверное, нет. Мы это уже обсудили с Александром Васильевичем. Если я восстановлюсь и буду нужен команде, я с радостью присоединюсь", - заявил Кривцов.