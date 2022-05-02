Игроки Шахтера уже со сборной - Мудрик проходит медицинское обследование

Сборная Украины начала подготовку к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 в Словении.

На данный момент в расположении сборной находятся 11 игроков, семь из которых из "Шахтера". Михаил Мудрик проходит дополнительные медицинские тесты после повреждения в игре с "Хайдуком".

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Отметим, что футболисты "Динамо" в сборную приедут пятого мая. Впереди их ожидает благотворительный матч против "Базеля". А вот украинские легионеры пока заканчивают сезон со своими европейскими клубами.

Напомним, что первого июня сборная Украина сыграет против Шотландии.