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Игроки Шахтера уже со сборной - Мудрик проходит медицинское обследование

Национальная сборная Украины
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Официально началась подготовка к Шотландии

Игроки Шахтера уже со сборной - Мудрик проходит медицинское обследование

Фото: УАФ

UA-Футбол
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Сборная Украины начала подготовку к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 в Словении.

На данный момент в расположении сборной находятся 11 игроков, семь из которых из "Шахтера". Михаил Мудрик проходит дополнительные медицинские тесты после повреждения в игре с "Хайдуком".

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Игроки Шахтера уже со сборной - Мудрик проходит медицинское обследование - фото 1Игроки Шахтера уже со сборной - Мудрик проходит медицинское обследование - фото 1Игроки Шахтера уже со сборной - Мудрик проходит медицинское обследование - фото 1Игроки Шахтера уже со сборной - Мудрик проходит медицинское обследование - фото 1Игроки Шахтера уже со сборной - Мудрик проходит медицинское обследование - фото 1

Отметим, что футболисты "Динамо" в сборную приедут пятого мая. Впереди их ожидает благотворительный матч против "Базеля". А вот украинские легионеры пока заканчивают сезон со своими европейскими клубами.

Напомним, что первого июня сборная Украина сыграет против Шотландии.

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В статье: Украина Михаил Мудрик
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Источник:
УАФ

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