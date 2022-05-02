Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки Шахтера уже со сборной - Мудрик проходит медицинское обследование
Официально началась подготовка к Шотландии
Фото: УАФ
Сборная Украины начала подготовку к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 в Словении.
На данный момент в расположении сборной находятся 11 игроков, семь из которых из "Шахтера". Михаил Мудрик проходит дополнительные медицинские тесты после повреждения в игре с "Хайдуком".
Фотогалерея
Отметим, что футболисты "Динамо" в сборную приедут пятого мая. Впереди их ожидает благотворительный матч против "Базеля". А вот украинские легионеры пока заканчивают сезон со своими европейскими клубами.
Напомним, что первого июня сборная Украина сыграет против Шотландии.
Популярное сейчас
- Коноплянка впервые сыграл полный матч в чемпионате Польши
- Итальянский вратарь прекратил защищать Украину от российских захватчиков
- Возле острова Змеиный уничтожены российские катера, под Изюмом ВСУ разбили тяжелую технику рф
- "Шансы очень велики, как это было до войны". Защитник сборной - о возможности сыграть на ЧМ
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО