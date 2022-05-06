"Мы будем играть не просто футбольный матч". Степаненко - о будущей встрече с Шотландией

Игрок сборной Украины Тарас Степаненко посетил пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов.

"Мы были с "Шахтером" на сборах в Турции, вернулись в Украину 20-го февраля, готовились к возобновлению чемпионата. 24-го февраля в нашей стране началась полномасштабная война. Приблизительно месяц после этого я с семьей находился в дороге в поисках безопасного места. В течение этого времени я не тренировался. Позже я начал тренироваться с одной румынской командой. Когда "Шахтер" выехал в Турцию, я присоединился к нему и стал готовиться к благотворительным матчам. Теперь мы работаем в тренировочном лагере в Словении.

Ситуация очень непростая, потому что не все сейчас могут уехать из Украины. Люди сидят у бомбоубежищ, в любой момент может произойти ракетный удар. Тем не менее, сейчас у нас есть хорошие условия и достаточно времени для подготовки к игре с Шотландией.

Иногда бывает трудно сконцентрироваться, потому что каждый день мы читаем новости о ситуации в Украине, просматриваем фото, видео происходящего в моей стране. Но мы понимаем, что матч против Шотландии значит для нас. Мы должны проявить себя в этой игре как можно лучше.

Такое случается не в первый раз в моей карьере. Подобное уже было в 2014-го году, когда в Украине началась война. Тогда мы уехали из Донецка в Киев, но продолжали выступать в чемпионате. На этот раз у нас война по всей стране, отсутствует возможность проводить чемпионат Украины и другие спортивные соревнования. Вот поэтому это очень горький опыт. Мы стараемся показать себе с лучшей стороны, тяжело тренироваться, чтобы набрать кондиции. Сейчас у нас очень хорошие тренировки. Я чувствую все лучшее с каждым днем, думаю, как и ребята.

Каждый день мы с ребятами получаем уведомления от наших воинов и других сограждан. Многие люди в Украине любят футбол. Все они говорят только одно: "Пожалуйста, сделайте все, чтобы пробиться на чемпионат мира". Это ведь будет момент надежды и определенный праздник для всей страны. Мы будем играть не просто футбольный матч, мы будем играть еще сердцем и душой. Это будет очень эмоциональный момент для игроков и нашей страны.

Когда я слышу Гимн Украины в подобных матчах, то хочу плакать. Это очень эмоциональная часть игры.

На арене в Глазго мы играли против Швеции на Евро-2020. Тогда мы провели исторический поединок, пробились в четвертьфинал. Потому я думаю, что этот стадион нам подходит. Мы любим футбол за его непредсказуемость, но попытаемся показать в этой игре свой максимум", - рассказал Степаненко.