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Сборная Украины провела открытую тренировку - Цыганков и Мудрик занимаются индивидуально

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины провела открытую тренировку - Цыганков и Мудрик занимаются индивидуально

Фото: УАФ

UA-Футбол
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Сборная Украины продолжает подготовку к матчу против Шотландии, который пройдет первого июня.

В пятницу коллектив Петракова провел открытую тренировку. Перед этим главный тренер, а также опорник сборной Тарас Степаненко посетили пресс-конференцию.

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Стоит отметить, что два игрока "сине-желтых" работают индивидуально - Михаил Мудрик и Виктор Цыганков. Алексей Гуцуляк из-за боли в колене отправился делать МРТ.

Фотогалерея

Сборная Украины провела открытую тренировку - Цыганков и Мудрик занимаются индивидуально - фото 1Сборная Украины провела открытую тренировку - Цыганков и Мудрик занимаются индивидуально - фото 2Сборная Украины провела открытую тренировку - Цыганков и Мудрик занимаются индивидуально - фото 3Сборная Украины провела открытую тренировку - Цыганков и Мудрик занимаются индивидуально - фото 4Сборная Украины провела открытую тренировку - Цыганков и Мудрик занимаются индивидуально - фото 5Сборная Украины провела открытую тренировку - Цыганков и Мудрик занимаются индивидуально - фото 6Сборная Украины провела открытую тренировку - Цыганков и Мудрик занимаются индивидуально - фото 7Сборная Украины провела открытую тренировку - Цыганков и Мудрик занимаются индивидуально - фото 8Сборная Украины провела открытую тренировку - Цыганков и Мудрик занимаются индивидуально - фото 9

11-го мая Украина сыграет против "Боруссии" Менхенгладбах.

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В статье: Украина Виктор Цыганков Михаил Мудрик
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Источник:
УАФ

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