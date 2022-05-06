Сборная Украины провела открытую тренировку - Цыганков и Мудрик занимаются индивидуально

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу против Шотландии, который пройдет первого июня.

В пятницу коллектив Петракова провел открытую тренировку. Перед этим главный тренер, а также опорник сборной Тарас Степаненко посетили пресс-конференцию.

Стоит отметить, что два игрока "сине-желтых" работают индивидуально - Михаил Мудрик и Виктор Цыганков. Алексей Гуцуляк из-за боли в колене отправился делать МРТ.

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11-го мая Украина сыграет против "Боруссии" Менхенгладбах.