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Сборная Украины провела открытую тренировку - Цыганков и Мудрик занимаются индивидуально
Еще один игрок отсутствовал
Фото: УАФ
Сборная Украины продолжает подготовку к матчу против Шотландии, который пройдет первого июня.
В пятницу коллектив Петракова провел открытую тренировку. Перед этим главный тренер, а также опорник сборной Тарас Степаненко посетили пресс-конференцию.
Стоит отметить, что два игрока "сине-желтых" работают индивидуально - Михаил Мудрик и Виктор Цыганков. Алексей Гуцуляк из-за боли в колене отправился делать МРТ.
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11-го мая Украина сыграет против "Боруссии" Менхенгладбах.
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