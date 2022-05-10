Петраков: Ярмоленко сказал, что приедет в сборную 23-го числа с Миколенко - выходные ему не нужны

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков посетил пресс-конференцию накануне поединка против "Боруссии" Менхенгладбах.

"Чем "Боруссия" похожа на Шотландию или Уэльс? У них такая же игровая схема, как у Шотландии, они играют в 3-5-2, иногда переходят на 3-4-3. Было бы хорошо сыграть против них, когда приедут наши легионеры, но и сейчас это важный матч. Ребята это понимают. Это хороший соперник для нас.

Очень хорошо, что украинским болельщикам дадут шанс бесплатно посетить матч. Люди приехали в Европу без ничего, хорошо, что они смогут прийти поболеть за свою страну. Мы благодарны "Боруссии", что они решили нам помочь и согласились на данный матч.

Не буду говорить на какую оценку я сам оцениваю физические кондиции своей команды. Мне нравится, что игроки полностью отдаются на тренировках, никто не скулит, не говорит. Все идет нормально, скажем так.

Когда мы приехали, нас очень хорошо встретили в Германии. Я опытный человек, вижу, что к нам хорошо относятся, желают добра. Никогда не думал в жизни, что в Германии нам будут желать добра, а мои братья будут нас убивать.

Поддерживаю ли я отношения с легионерами? Только вчера поговорил с Ярмоленко - поговорили, посмеялись. Нужно ведь немного смеяться, чтобы крыша не сорвалась. Ярмоленко будет 23-го числа в сборной, сказал, что ему выходные не нужны. Приедет вместе с Миколенко. С Зинченко поговорю сегодня. С легионерами поддерживаю связь. У ребят все хорошо, главное, чтобы без травм. 12-го числа вышлем легионерам официальный вызов в сборную.

Нормальные люди, не спортсмены, своим способом снимают стресс. Вы понимаете? Спортсменам нельзя этого делать. Будет надеяться, что снимем стресс 14-го июня в Польше, в Лодзе.

Завтра все будут играть, никаких норм по заменам нет. У нас сейчас есть 17 полевых игроков. Пока что не может играть Виктор Цыганков. Алексей Гуцуляк поедет домой, у него травма, выпав около двух недель. Виктор Корниенко был вызван в сборную, но не приехал из-за травмы. Сергей Кривцов уже не играет полгода, он недавно приступил к восстановлению.

Петряк, Шабанов, Макаренко? Нет, эти футболисты вызваны не будут. Лунин? Пусть будет интрига, вчера с ним разговаривая. Теперь у него женщина рожает, будет мальчик. Родились мальчики и у Сергея Сидорчука, и у Эдуарда Соболя. Мне еще говорила, что в год войны рождаются преимущественно ребята", - заявил Александр Петраков.

Матч против "Боруссии" М состоится в среду, 11-го мая. Начало поединка - в 21:45.