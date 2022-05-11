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Боруссия Менхенгладбах – Украина. 0:1. Дебютный гол для Мудрика – Видео
Быстро открываем счет в матче
Фото: Getty Images
Михаил Мудрик забил быстрый гол уже на 9 минуте товарищеской встречи между "Боруссией" Менхегладбах и Украиной. Это его первый гол за сборную в дебютном же матче.
9' Михаил Мудрик – 0:1.
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