Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пока Мудрик выжигал дубль Боруссии М, Интер на характере избивал Ювентус. Аудиомнение #144
Михаил – прекрасен
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем товарищеский поединок между "Боруссией М" и сборной Украины, а также финал Кубка Италии. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.
Почему не стоит скрупулезно анализировать спарринги сборной Украины, выйдет ли Мудрик в старте против Шотландии, и какие ошибки допустила оборона "сине-желтых" на поле в Германии – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста. Ах да, Дерби Италии в рамках решающего матча за Кубок на Апеннинах тоже обсуждаем: инволюция "Ювентуса", связка Конте – Индзаги как итальянская версия тандема Рамос – Маркевич, мощный состав "нерадзурри" и почему туринцам не хватает Роналду.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:34 – "Боруссия М" – Украина (1:2);
03:53 – "Ювентус" – "Интер" (2:4);
13:25 – Не попадайте в офсайд!
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- УПЦ МП обратилась к Зеленскому с просьбой остановить "религиозную вражду" и "беззаконные действия"
- Вылезли мид и песков. На россии отреагировали на заявление Финляндии о вступлении в НАТО
- Ожидаемо. Ярмоленко покинет Вест Хэм после завершения сезона
- Боруссия М - Украина 1:2. Браво, дебютанты
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО