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Пока Мудрик выжигал дубль Боруссии М, Интер на характере избивал Ювентус. Аудиомнение #144

Национальная сборная Украины
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Михаил – прекрасен

Пока Мудрик выжигал дубль Боруссии М, Интер на характере избивал Ювентус. Аудиомнение #144

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем товарищеский поединок между "Боруссией М" и сборной Украины, а также финал Кубка Италии. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Почему не стоит скрупулезно анализировать спарринги сборной Украины, выйдет ли Мудрик в старте против Шотландии, и какие ошибки допустила оборона "сине-желтых" на поле в Германии – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста. Ах да, Дерби Италии в рамках решающего матча за Кубок на Апеннинах тоже обсуждаем: инволюция "Ювентуса", связка Конте – Индзаги как итальянская версия тандема Рамос – Маркевич, мощный состав "нерадзурри" и почему туринцам не хватает Роналду.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:34 – "Боруссия М" – Украина (1:2);

03:53 – "Ювентус" – "Интер" (2:4);

13:25 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Украина Самир Ханданович Товарищеский матч Ювентус (Турин) Боруссия (Менхенгладбах) Антонио Конте Интер (Милан) Кубок Италии Александр Петраков спарринг Александр Пихаленок Симоне Индзаги Матейс де Лигт Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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