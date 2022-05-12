Пока Мудрик выжигал дубль Боруссии М, Интер на характере избивал Ювентус. Аудиомнение #144

Обсуждаем товарищеский поединок между "Боруссией М" и сборной Украины, а также финал Кубка Италии. Послушать выпуски "Аудиомнения" можно на Megogo Audio, Google Podcasts, Facebook, YouTube ↓ , Castbox ↓ – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Почему не стоит скрупулезно анализировать спарринги сборной Украины, выйдет ли Мудрик в старте против Шотландии, и какие ошибки допустила оборона "сине-желтых" на поле в Германии – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста. Ах да, Дерби Италии в рамках решающего матча за Кубок на Апеннинах тоже обсуждаем: инволюция "Ювентуса", связка Конте – Индзаги как итальянская версия тандема Рамос – Маркевич, мощный состав "нерадзурри" и почему туринцам не хватает Роналду.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:34 – "Боруссия М" – Украина (1:2);

03:53 – "Ювентус" – "Интер" (2:4);

13:25 – Не попадайте в офсайд!