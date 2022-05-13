Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков работает в общей группе, один игрок покинул расположение сборной Украины
"Сине-желтые" готовятся к важному отрезку
Фото: УАФ
Сборная Украины продолжает свою подготовку к поединку против Шотландии, который пройдет первого июня.
Сегодня команда Петракова провела лишь одну тренировку, поскольку только недавно вернулась из Германии. Из хороших новостей, вновь в общей группе работает Виктор Цыганков, который долгое время страдал из-за повреждения.
Фотогалерея
Артем Довбик продолжает индивидуальную работу. Для полного восстановления ему понадобится еще несколько дней. Вингер "Днепра-1" Алексей Гуцуляк покинул тренировочный лагерь сборной из-за травмы.
17-го мая "сине-желтые" встретятся с "Эмполи".
Популярное сейчас
- Динамо - Флора: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Зеленский: Украина не восприняла идею Папы Римского
- Ахметов: Желаю Динамо новых громких побед и исторических достижений
- Сборная Украины назвала заявку на товарищеский матч с Боруссией М
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
Новости по теме
- 23:54 Украинские Сборная Украины потренировалась в Германии - два игрока с командой не прилетели
- 20:00 Украинские Петраков: Ярмоленко сказал, что приедет в сборную 23-го числа с Миколенко - выходные ему не нужны
- 06:49 Украинские Потери сборной, перспективы Де Дзерби, будущее Холанда. Главные новости за 9 мая