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Цыганков работает в общей группе, один игрок покинул расположение сборной Украины

Национальная сборная Украины
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"Сине-желтые" готовятся к важному отрезку

Цыганков работает в общей группе, один игрок покинул расположение сборной Украины

Фото: УАФ

UA-Футбол
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Сборная Украины продолжает свою подготовку к поединку против Шотландии, который пройдет первого июня.

Сегодня команда Петракова провела лишь одну тренировку, поскольку только недавно вернулась из Германии. Из хороших новостей, вновь в общей группе работает Виктор Цыганков, который долгое время страдал из-за повреждения.

Фотогалерея

Цыганков работает в общей группе, один игрок покинул расположение сборной Украины - фото 1Цыганков работает в общей группе, один игрок покинул расположение сборной Украины - фото 2Цыганков работает в общей группе, один игрок покинул расположение сборной Украины - фото 3Цыганков работает в общей группе, один игрок покинул расположение сборной Украины - фото 4Цыганков работает в общей группе, один игрок покинул расположение сборной Украины - фото 5Цыганков работает в общей группе, один игрок покинул расположение сборной Украины - фото 6

Артем Довбик продолжает индивидуальную работу. Для полного восстановления ему понадобится еще несколько дней. Вингер "Днепра-1" Алексей Гуцуляк покинул тренировочный лагерь сборной из-за травмы.

17-го мая "сине-желтые" встретятся с "Эмполи".

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В статье: Украина Алексей Гуцуляк Виктор Цыганков
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Источник:
УАФ

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