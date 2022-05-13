Цыганков работает в общей группе, один игрок покинул расположение сборной Украины

Сборная Украины продолжает свою подготовку к поединку против Шотландии, который пройдет первого июня.

Сегодня команда Петракова провела лишь одну тренировку, поскольку только недавно вернулась из Германии. Из хороших новостей, вновь в общей группе работает Виктор Цыганков, который долгое время страдал из-за повреждения.

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Артем Довбик продолжает индивидуальную работу. Для полного восстановления ему понадобится еще несколько дней. Вингер "Днепра-1" Алексей Гуцуляк покинул тренировочный лагерь сборной из-за травмы.

17-го мая "сине-желтые" встретятся с "Эмполи".