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Сабо: Мудрик должен уехать либо в английские топ-клубы, либо в Реал

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Достаточно высокие ожидания

Сабо: Мудрик должен уехать либо в английские топ-клубы, либо в Реал

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнениями на счет полузащитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика:

“Вы видели, как он играл за “Шахтер” в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Он молодец, он повысил свой класс до такого уровня (и еще будет расти), что должен играть за основной состав сборной. Потому, что у него есть все качества: скорость есть, с мячом очень мягко работает, поляну видит. И самое главное, что он не только атакует, но и хорошо защищается. Так что, он молодец, он растет.

Я думаю, что он долго не задержится в “Шахтере”, потому что кто-то его выкупит обязательно. За ним уже смотрят клубы с Англии, Италии. Но я хочу ему посоветовать не идти во второсортный клуб. Он должен поехать или в Манчестер Сити, или в Ливерпуль, или в Манчестер Юнайтед. Может быть, Реал Мадрид. Вот такие команды” – сказал Сабо.

Напомним, что в текущий сезон стал для Мудрика первым, в котором он начал выступать на постоянной основе в составе донецкого "Шахтера". На его счету два гола и семь ассистов в 19 матчах во всех турнирах, в том числе шесть встреч он провел в Лиге чемпионов. .

Также в недавнем поединке сборной Украины против "Боруссии" Менхенгладбах Михаил дебютировал в составе "сине-желтых", сразу отличившись первым голом.

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В статье: Йожеф Сабо Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Михаил Мудрик
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Источник:
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