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Сабо: Мудрик должен уехать либо в английские топ-клубы, либо в Реал
Достаточно высокие ожидания
Фото: пресс-служба УАФ
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнениями на счет полузащитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика:
“Вы видели, как он играл за “Шахтер” в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Он молодец, он повысил свой класс до такого уровня (и еще будет расти), что должен играть за основной состав сборной. Потому, что у него есть все качества: скорость есть, с мячом очень мягко работает, поляну видит. И самое главное, что он не только атакует, но и хорошо защищается. Так что, он молодец, он растет.
Я думаю, что он долго не задержится в “Шахтере”, потому что кто-то его выкупит обязательно. За ним уже смотрят клубы с Англии, Италии. Но я хочу ему посоветовать не идти во второсортный клуб. Он должен поехать или в Манчестер Сити, или в Ливерпуль, или в Манчестер Юнайтед. Может быть, Реал Мадрид. Вот такие команды” – сказал Сабо.
Напомним, что в текущий сезон стал для Мудрика первым, в котором он начал выступать на постоянной основе в составе донецкого "Шахтера". На его счету два гола и семь ассистов в 19 матчах во всех турнирах, в том числе шесть встреч он провел в Лиге чемпионов. .
Также в недавнем поединке сборной Украины против "Боруссии" Менхенгладбах Михаил дебютировал в составе "сине-желтых", сразу отличившись первым голом.
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