Сабо: Мудрик должен уехать либо в английские топ-клубы, либо в Реал

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнениями на счет полузащитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика:

“Вы видели, как он играл за “Шахтер” в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Он молодец, он повысил свой класс до такого уровня (и еще будет расти), что должен играть за основной состав сборной. Потому, что у него есть все качества: скорость есть, с мячом очень мягко работает, поляну видит. И самое главное, что он не только атакует, но и хорошо защищается. Так что, он молодец, он растет.

Я думаю, что он долго не задержится в “Шахтере”, потому что кто-то его выкупит обязательно. За ним уже смотрят клубы с Англии, Италии. Но я хочу ему посоветовать не идти во второсортный клуб. Он должен поехать или в Манчестер Сити, или в Ливерпуль, или в Манчестер Юнайтед. Может быть, Реал Мадрид. Вот такие команды” – сказал Сабо.