Пихаленок: Благодаря отцу я в детстве очень много занимался

Полузащитник Национальной сборной Украины Александр Пихаленок рассказал, кто его привел в футбол, вспомнил финал юношеской ЛЧ и партнерство с Игнатенко:

“Если бы не отец, я бы с вами здесь не разговаривал. Я ему очень благодарен, благодаря ему в детстве очень много занимался.

Финал Юношеской Лиги УЕФА из “Челси” (поражение – 2:3 в 2015 году – ред.)? “Челси” имел очень сильный состав. Я не думаю, что мы им очень уступали, но просто финал – это когда одна команда выигрывает, другая проигрывает.

Я играл как в дубле "Шахтера", так и в "Мариуполе" с Игнатенко. У него больше упор на защиту и отбор мяча. Мы давно играем вместе и понимаем друг друга с полуслова”, - сказал Пихаленок.