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Пихаленок: Благодаря отцу я в детстве очень много занимался

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Именно из-за него он в футболе

Пихаленок: Благодаря отцу я в детстве очень много занимался

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Полузащитник Национальной сборной Украины Александр Пихаленок рассказал, кто его привел в футбол, вспомнил финал юношеской ЛЧ и партнерство с Игнатенко:

“Если бы не отец, я бы с вами здесь не разговаривал. Я ему очень благодарен, благодаря ему в детстве очень много занимался.

Финал Юношеской Лиги УЕФА из “Челси” (поражение – 2:3 в 2015 году – ред.)? “Челси” имел очень сильный состав. Я не думаю, что мы им очень уступали, но просто финал – это когда одна команда выигрывает, другая проигрывает.

Я играл как в дубле "Шахтера", так и в "Мариуполе" с Игнатенко. У него больше упор на защиту и отбор мяча. Мы давно играем вместе и понимаем друг друга с полуслова”, - сказал Пихаленок.

Отметим, что на данный момент Александр является полноценным игроком "Днепра-1". Летом 2021 года днепряне заплатили за него "Шахтеру" 700 тысяч евро и подписали четырехлетний контракт.

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В статье: Украина Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
Футбол 1/2/3

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