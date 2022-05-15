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Защитник сборной Украины: В игре с Боруссией мы получили достаточно высокие нагрузки
И все-таки победили
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал матч "сине-желтых" против "Боруссии" М:
“Всегда, когда мы имеем возможность тренироваться, особенно в таких условиях, — это радость. Мы пребываем в хорошем настроении, всегда улыбаемся и получаем истинное удовольствие от занятий.
В игре с "Боруссией" мы получили достаточно высокие нагрузки. Мы выступали в специальных футболках, позволяющих тренерскому штабу следить за нашими показателями. В матче был высокий темп и я не скажу, что было легко. Игра с таким серьезным соперником отняла очень много сил. Тем не менее, в тренировочном процессе мы держим темп, режим, заданный нашими наставниками. Мы должны работать, чтобы ступенька за ступенькой подходить к поединку с Шотландией.
Поскольку официальных матчей у нас нет, мы должны подходить к товарищеским как к официальным и демонстрировать все то, что отрабатываем на тренировках. К тому, что от нас требует тренерский штаб, мы относимся с максимальным вниманием, чтобы у нас были стопроцентные кондиции к каждой игре, и мы могли решать поставленные задачи”, - сказал Караваев.
Напомним, что Александр провел на поле в Менхенгладбахе все 90 минут. Следующие поединки сборная Украины сыграет 17 и 18 мая против "Эмполи" и "Риеки" соответственно.
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